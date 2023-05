Email it

El presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, manifestó ayer que hay tres temas que han dificultado la aprobación del proyecto de ley del Código Penal aprobado en el Senado.



El punto de las tres causales ya no es un impedimento para sancionar la legislación, porque, según el congresista, hay consenso al aceptar una eximente y decidir que las causales se estudien aparte, en una ley especial.



Los escollos están en el artículo 123, que trata sobre “la pela a los niños”; el artículo 160, que sanciona la lesión o muerte por experimentos biomédicos no consentidos; y el artículo 185, en relación con la discriminación.



“Ya ese escollo, por lo menos en la Cámara de Diputados, pasó (…). Ya las causales no es el tema del Código hoy; estamos en el artículo 123, que tiene que ver con la violencia de niños, niñas y adolescentes; estamos cuando hay muerte en procesos bioquímicos; y en el artículo 185, que habla sobre la discriminación. Esos, creo, que son los tres grandes temas y desafíos, que esperamos salir de ellos la próxima semana”, afirmó Alexis Jiménez.



El diputado adelantó que el encuentro de la comitiva a cargo pautado para hoy viernes, en el que se pretendía concluir con el conocimiento de la pieza, se pospuso para este lunes, debido a que se presentó “un gran curso de los diputados y senadores”. La reunión será en uno de los salones de la Cámara Baja, de 2:00 a 6:00 de la tarde.