El presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom), Francisco Rodríguez, afirmó ayer que el número de fiscales en el país no da abasto para satisfacer las necesidades del Ministerio Público, situación que atribuye a la ausencia de recursos económicos.



Durante una entrevista en Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 a 9:00 de la mañana, por el canal 37, el presidente de FiscalDom recalcó que la ausencia de recursos impide habilitar una cantidad de fiscalizadores que deben ser ascendidos por el tiempo en el servicio, con lo cual se podría suplir la demanda del órgano acusador y de los usuarios.



Rodríguez consideró, además, que esta difícil situación deviene en una sobreexplotación del trabajo del fiscalizador, que es el eslabón más pequeño dentro de la carrera del Ministerio Público, pese a que, según dijo, han sido un sustento fundamental para el desarrollo de la institución, puesto que la cantidad de fiscales no da abasto.



Por tanto, destacó el aporte que vienen realizando algunos jóvenes que, sin ser ministerio público, ejercían las funciones de fiscalizador, que lograron obtener sentencias de hasta 15, 20 y 30 años en los casos que llevaban; asumiendo, incluso, salarios de procuradores fiscales. “Luego pasaron a la Escuela del Ministerio Público y eso fue positivismo para poder aprovechar la experiencia que ellos tenía”, añadió.



Situación de riesgo



Recordó que recientemente se celebró en el país el Primer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Fiscales, en el que abordaron los temas relativos al desarrollo, seguridad e independencia de los miembros del Ministerio Público, sobre todo cuando investigan aspectos relacionados con la criminalidad organizada.



“Hay situaciones de compañeros que los han asesinado los grupos criminales a nivel continental. Aquí ha habido conatos de amenazas contra fiscales, pero, al parecer, es la virgencita de la Altagracia que nos protege, porque no han ocurrido desgracias con los fiscales en el país. Pero sí tuvimos un caso con Omar Álvarez. El crimen no descansa y nosotros los fiscales tampoco descansamos”, comentó.



Sin embargo, alertó que de no atender las demandas del Ministerio Público, llegará un momento de agotamiento donde las cosas no podrán resultar como se quieren.



De igual manera, indicó que existen dos cuestiones importantes que todavía están inconclusas en el Ministerio Público. La primera tiene que ver con la evaluación de los titulares, señalando que, si bien se hizo una evaluación, hasta el momento no se ha informado a quiénes se evaluó ni quiénes van al concurso, por ejemplo, para ser fiscales titulares.



Añadió que propusieron que las evaluaciones se hicieran dentro de un ambiente de objetividad. “Ustedes saben lo que siempre se estuvo moviendo. Cuando este gobierno termine, las próximas autoridades dirán que nosotros éramos del gobierno anterior y así ocurrirá de manera reiterada”, reflexionó.



Dijo que se incorporó a FiscalDom en una comisión, con el fin de analizar el proceso de evaluación que se hizo para darle un visto positivo, pero todavía están esperando que los convoquen para hacer dicha evaluación.

Indefiniciones que ponen en riesgo la carrera

Reiteró que la ley establece cuál es el último eslabón que puede concursar para ser titular de cada uno de los niveles. Consideró que, al no existir el régimen o sistema de carrera que debe crearse por ley, se tienen algunas indefiniciones que ponen en riesgo la estabilidad de los fiscales, los fiscalizadores, procuradores fiscales y procuradores generales de corte.



Dijo que el concurso pasado no tenía sentido alguno, porque considera que debió establecerse un parámetro o regla clara respecto a en qué nivel se encuentra cada participante.