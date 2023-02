Email it

La falta de un psiquiatra para realizarle una evaluación a la mujer acusada de sustraer una recién nacida del Hospital San Lorenzo de Los Mina, provocó que ayer la audiencia de medida de coerción contra la imputada fuera aplazada.



Según explicaron los abogados de Pamela Rosario Suárez, como el Ministerio Público dijo que no cuenta con este tipo de especialistas, no se le hizo la prueba y ahora se le practicará una evaluación psicológica, lo que a su entender va en detrimento de los derechos de la imputada.



A los fines de que se realice la prueba psicológica, la jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo, aplazó la audiencia de medida de coerción para el miércoles por la mañana.



“La van a someter a un test psicológico donde no es posible saber si ella tiene demencia, si tuvo demencia temporal al momento de cometer el delito impunible o qué pasó”, dijo el abogado Reinaldo Rosario Sánchez al cuestionar el cambio de prueba.



Esta es la tercera vez que se aplaza la audiencia de medida de coerción de la imputada, contra quien el Ministerio Público solicitó la imposición de un año de prisión preventiva.



Sobre el caso, el órgano acusador ha dicho que cuenta con suficientes evidencias testimoniales, documentales, audiovisuales, periciales y materiales, para lograr el envío a prisión de la imputada.



La solicitud de coerción establece que Rosario Suárez ingresó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas usando uniforme de enfermería y se desplazó por el centro de salud durante varias horas.



Específica a la 1 de la madrugada ingresó a la habitación donde esta la madre, junto a su bebé. Se presentó en calidad de enfermera y se llevó la bebé escondida entre sus pertenencias para evitar ser descubierta.