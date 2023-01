Los dos únicos condenados por el caso Odebrecht acudieron ayer ante un tribunal de alzada en busca de ser descargados de las acusaciones.



Ante los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa presentó un recurso para que la sentencia de cinco años de prisión dictada en su contra sea revocada, mientras el Ministerio Público pide que se le aumente la pena a 10 años de reclusión.



De su lado, el empresario Ángel Rondón, quien fungía como representante comercial de la constructora, pide que se anule la pena de ocho años de prisión.



Durante la audiencia, los abogados de Díaz Rúa presentaron las motivaciones por las que consideran debe revocarse el fallo emitido por Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en octubre del 2021, el cual consideran que está lleno de errores.



En su exposición, la defensa dijo que la sentencia contiene fallos en la determinación de los hechos y en la valoración de las pruebas. Indicaron que también vulnera la ley por inobservancia del debido proceso por incongruencias y que además no se aplicó el derecho correctamente.



Les indicaron a los jueces Pedro Sánchez, Daniel Nolasco y Nancy Joaquín, que si el exfuncionario no fue encontrado culpable de enriquecimiento ilícito, sobornos ni asociación de malhechores, tampoco se puede configurar el delito de lavado de activos, por el cual fue condenado.



Mientras, que la defensa de Rondón, indicó que el Ministerio Público ocultó pruebas, y que no es posible que el imputado sea condenado por sobornos y no haya nadie sentenciado por recibirlos.



El Ministerio Público no apeló a la sentencia de Rondón pese a que en el juicio de fondo solicitaron en su contra 10 años de cárcel.

Imputado absuelto pide mantener fallo

A este proceso también debe acudir el abogado Conrado Pittaluga, que aunque fue descargado en primera instancia, el Ministerio Público apeló en su contra y pide que sea condenado a siete años de reclusión. Su defensa solicitó el pasado lunes, rechazar el recurso del órgano acusador y en consecuencia confirmar su absolución. La audiencia continúa mañana jueves.