El principal imputado en el secuestro y posterior asesinato de la pareja de La Guáyiga, frente al juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, se defendió de las acusaciones que le hace el Ministerio Público.



El ciudadano norteamericano Dylan Alberto Ortiz, durante la audiencia de solicitud de medida de coerción y donde se le impuso un año prisión preventiva, dijo que su vinculación con este caso surge a raíz de que unos de los implicados le servía como guía cuando él venía a República Dominicana.



La defensa del imputado aseguró que su defendido no tiene nada que ver con el asesinato de la pareja de esposos de La Guáyiga, Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco.



Al concluir la audiencia Dylan habló a la prensa. “Me entregué para dar la clara y aclarar todo de lo que me están acusando”. El imputado cumplirá la medida en la cárcel de Najayo-Hombre.



Mientras que Julio Benzant, abogado de Dylan, explicó que el norteamericano no conocía a la pareja y que solo vino al país a hacer unas diligencias sobre una supuesta herencia de su abuela.



“Nuestro representado no tiene nada que ver en este caso. Hay una persona de esos (implicados) que le servía como guía cuando él venía al país. Esto porque él no conoce aquí ni siquiera una calle”, recalcó Benzant.



El jurista sostuvo que apelarán la decisión del juez Joan Rodríguez. Con los argumentos de que Dylan cogió un vuelo y vino personalmente a entregarse a las autoridades para que “se aclarezca que no tuvo nada que ver con el crimen”.



Junto a Ortiz también están acusados de asesinar a la pareja, José Alfredo Ventura Tupete, preso bajo medida de coerción, y los prófugos Leonardo Méndez alias Nardo, así como los hermanos Eddy Manuel y José Miguel Álvarez. También otros dos identificados como Guillermo y Jefry.