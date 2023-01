Email it

Bruselas, 19 ene (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apremió de nuevo este jueves a Alemania a permitir el suministro a Ucrania de modernos carros de combate occidentales, como el «Leopard 2», cuya fabricación alemana y cuyo suministro tiene que ser autorizado por Berlín.

«Muchos países están preparados para entregarnos tanques, están motivados y nos apoyan pero esperan los documentos relevantes de los países que tienen el derecho de autorizarlo (…) Todos estamos esperando el consentimiento del país que tiene los derechos sobre las licencias relevantes», dijo en una rueda de prensa en Kiev acompañado del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

El presidente ucraniano citó, en particular, a Polonia, Finlandia, Portugal y España entre los países que están listos para enviar carros de combate, algunos de ellos «incluso un pequeño número de los tanques que tienen», y añadió que ya estaban listos para haberlos enviado «incluso antes».

Zelenski, no obstante, reconoció que se trata de un tema «muy sensible» y que «depende de muchas razones» y no sólo de los «deseos de Ucrania», a pesar de que Kiev intenta hacer «toda la presión posible en la dimensión política» porque contra «miles de tanques rusos no es suficiente con la valentía y la motivación» del ejército de su país.

El suministro de carros de combate occidentales como el ‘Leopard 2’ alemán será uno de los temas a debate mañana en la reunión del Grupo de Contacto en Ramstein. Cualquier envío de estos blindados a un tercer país debe ser autorizado por el Gobierno de Berlín, pero Alemania se ha negado hasta ahora a autorizar su entrega a Kiev porque una decisión así solo puede adoptarse en coordinación con los aliados.

Sobre este encuentro, el presidente de Ucrania resaltó que se abordarán cuestiones que para Kiev son «prioritarias» en este momento porque «el resultado del combate depende de las decisiones» que se tomen en él, al tiempo que subrayó que las expectativas de su gobierno al respecto son «positivas».

A su lado, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que anunció este mismo jueves su visita a la capital ucraniana, apuntó que las próximas semanas y meses serán «decisivas» para el desarrollo de la agresión rusa sobre Ucrania, alentó a los Estados miembros a seguir dando apoyo militar a Kiev y mostró su confianza en que se tome «muy pronto» una decisión.

Zelenski aprovechó la comparecencia para pedir al exprimer ministro belga que el próximo paquete de sanciones de la UE, el décimo, sea «incluso más efectivo» que los anteriores y «tan fuerte como para parar la agresión y evitar que Rusia se adapte» a las represalias.

Sobre esta cuestión, Michel confirmó que los Estados miembros han iniciado «consultas» para diseñar el décimo paquete de sanciones contra el Kremlin y están estudiando «qué sectores podrían incluirse» en el mismo o si es posible también incluir a otros «propagandistas que juegan un papel apoyando la guerra» con la idea de «mantener y reforzar la presión» contra Moscú.

Por otro lado, el presidente del Consejo Europeo aseguró estar «absolutamente comprometido» con «hacer avanzar» el proceso de adhesión de Ucrania a la UE, cuyo siguiente paso, ha recordado, sería la publicación de un informe de la Comisión Europea en primavera.

Zelenski había asegurado antes que un objetivo «importante» de su Gobierno es conseguir un «análisis positivo» que permita abrir las negociaciones de adhesión «este año». EFE