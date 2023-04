La Habana. Roberto Peña, cubano de 50 años, y su esposa durmieron la pasada noche en el carro, en una fila de decenas de autos que es parte de un servicentro (gasolinera) desabastecida desde hace días y se extiende por varias cuadras. Este miércoles a mediodía seguían exactamente en el mismo lugar.



Peña condujo a la capital cubana desde Camagüey (unos 500 kilómetros al este) porque su pareja tenía una entrevista para el visado en la embajada de EE.UU. “No encontré (combustible) en toda la autopista. Hay que esperar a que echen gasolina para poder virar (regresar)”, se queja con EFE.



Su caso no es anecdótico. Son escenas que se repiten por toda La Habana y más allá de la capital de forma creciente en los últimos días: gasolineras vacías, largas colas de vehículos y gente que lo sufre con una mezcla de enojo y confusión.



“Estamos en la cola para ver si es que echan. No se sabe nada”, concluye Peña. A unos metros de él, un grupo de taxistas se resguarda en una sombra del inmisericorde sol cubano en esta estación de servicio cerca de la legación diplomática de EE.UU.



“Aquí llevamos tres días. Y nadie nos dice nada. No hay información. Yo tengo dos hijos. Hay clientes que me dicen que si no los llevo no me van a llamar de nuevo. No es fácil”, se queja un chofer de 33 años que pidió no hablar frente a la cámara.Sus amigos -o, en realidad, los amigos que ha hecho esperando y durmiendo en la fila- tienen el mismo problema. Y todos lo afrontan con una solución similar.



Influencia



No todos sufren de la falta de combustible. En un servicentro de la céntrica zona del Vedado un hombre baja de un coche clásico azul y echa de la manguera.



“Llevamos así unos tres o cuatro días”, señala un despachador. Cuando se le pregunta por el hombre que sí pudo poner combustible a su auto sin hacer la fila, contesta: “Si tienes una carta del Gobierno, sí puedes”. El trabajador se refiere a personas que son consideradas esenciales y cuentan con un permiso especial para repostar del combustible que aún queda disponible.

La causa: falta de abastecimiento

El periódico oficial Granma explicaba que el Gobierno provincial de La Habana había implementado medidas para enfrentar “la situación creada por la falta de abastecimiento de diésel a los transportistas privados o poseedores de medios de este sector”. El diario agregó que se reajustarían las cifras asignadas para actividades vitales en cuatro servicentros de la capital.