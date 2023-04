Nueva York. El expresidente Donald Trump escuchó la notificación de los 34 cargos en su contra, todos ellos consistentes en distintos tipos de “falsificación de registros mercantiles en primer grado”.



Los cargos son considerados “violaciones del artículo 175.10 del Código Penal” y se definen como un “intento de defraudar y de cometer otro delito” y de esconderlo.



Once de ellos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se ha declarado culpable y se presupone será uno de los testigos principales del caso.

Los 34 cargos son muy similares, pero se refieren a delitos cometidos en un rango de once meses del año 2017, entre febrero y diciembre.



Consisten principalmente en el registro documental en diferentes soportes, sean libros de cuentas, cheques u otros archivos relacionados con Donald Trump.



Las violaciones al artículo 175.10 a las que se refieren los 34 cargos son consideradas “felony” (delito grave) de clase “E”, que según los primeros análisis publicados en algunos medios puede costar a su autor varios años de cárcel.



El documento de imputación no cita nombres, pero un comunicado posterior del fiscal Alvin Bragg aclara que hubo tres pagos distintos e irregulares: el primero, de 30.000 dólares, a un conserje de Torre Trump que aseguraba conocer el caso de un hijo ilegítimo de Donald Trump.



Un segundo, el pago de 150,000 dólares a “una mujer que alega haber tenido una relación sexual con Trump”; y un tercero, el pago de 130,000 dólares “al abogado de una actriz porno”, en alusión a la actriz porno Stormy Daniels.



“No hay nada (en la acusación). No se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido (delito) contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar contra él, dijo el abogado de Trump, Todd Blanche, tras concluir la vista en la que Trump se declaró no culpable de todos los cargos.



Blanche insistió a los periodistas en las puertas del tribunal neoyorquino de Manhattan que no esperaba que algo así pudiera pasar en Estados Unidos.



“Nadie espera que esto le ocurra a alguien que fue presidente de Estados Unidos”, apuntó el abogado de Trump, que insistió en que no ha encontrado “ninguna sorpresa” en el pliego de las acusaciones.



No culpable



Trump se declaró no culpable de los 34 cargos en relación con los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016, para que no hiciera público una relación sexual entre ambos.



Trump, que se ha convertido en el primer presidente estadounidense en afrontar cargos penales, se presentó ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan Juan Manuel Merchan poco después de haberse entregado a la Fiscalía, donde le leyeron sus derechos y fue fichado.



El expresidente entró en la sala del juzgado en torno a las 14.30 hora local (18.30 GMT) con un claro gesto de disgusto y sin llevar esposas.



Vestido con un traje azul claro y corbata roja, Trump estuvo precedido de su equipo de abogados, con Joe Tacopina a la cabeza, y seguido por dos agentes de policía. Inmediatamente después conoció los cargos de la imputación, que lleva como dosier el número 71543-23, según The New York Times, que añade que no quiso responder a las preguntas de un periodista presente en la sala.



Poco antes de llegar a la sede de la fiscalía, Trump tuvo tiempo de escribir en su red Truth Social que la situación le parecía “surrealista”: “Wow, van a arrestarme. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos”, escribió desde el vehículo que lo trasladaba allí.



Junto a la gran sede del Tribunal Supremo de Manhattan había desde la mañana una enorme expectación que se tradujo en la presencia de cientos, si no miles, de periodistas de medios de este país y de todo el mundo.



Sin embargo, dos concentraciones pro y antiTrump convocadas esta misma mañana apenas lograron atraer a un centenar de personas, mucho menos de lo que se esperaba.



“Infierno”



De regreso a Florida, el expresidente afirmó s que EE.UU. “se está yendo al infierno” y que nunca pensó que “algo así ocurriría”.



“Este caso infundado se hizo para interferir en las elecciones de 2024 y debería ser desestimado de inmediato”, subrayó.



Muchas personas con gorras rojas de MAGA (Make America Great Again), el movimiento creado por Trump, y con otra indumentaria trumpista destacaban entre los invitados a escuchar en vivo la declaración del expresidente de 76 años en un salón de Mar-a-Lago.



Trump se presentó a la audiencia como alguien a quien han estado persiguiendo desde que llegó a la Presidencia en 2017, pasando revista a todos las investigaciones que le han abierto con especial hincapié en los documentos oficiales secretos hallados en Mar-a-Lago. ”Ellos no siguen la ley”, subrayó después de haber dicho antes que “el sistema de justicia de EE.UU. ya no tiene ley y se usa para ganar elecciones”.

Biden sonríe y evita hacer comentarios

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se sonrió este martes y evitó hacer comentarios sobre la comparecencia de su antecesor ante un juez en Nueva York. Un periodista preguntó a Biden si la imputación de Trump podría ser divisiva, ante lo que el mandatario se sonrío y evitó pronunciarse.



Tampoco respondió a una pregunta sobre si el procedimiento judicial contra Trump podría dificultar su propia promesa de unir al pueblo estadounidense. Ese intercambio se produjo durante el único evento abierto a la prensa que tuvo este martes Biden, quien se reunió con sus asesores de ciencia y tecnología para debatir sobre posibles riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial.