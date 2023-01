Email it

Moscú/Leópolis. La próxima llegada de tanques Leopard 2 a Ucrania desde Alemania y otros países europeos, además de carros de combate estadounidenses Abrams, es para Kiev una nuevaayuda en su intento de frenar al Ejército ruso y retomar la iniciativa en el campo de batalla.



“Gracias al presidente de EE.UU. (Joe Biden) por su firme decisión de suministrar a Ucrania tanques Abrams. Este es un importante paso hacia la victoria sobre el agresor ruso. Ahora el mundo libre está unido como nunca antes en aras de un objetivo común, la liberación de Ucrania de los invasores. ¡Seguimos adelante!”, escribió en Twitter el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.



Antes, Zelenski ya había dado las gracias por teléfono al canciller alemán, Olaf Scholz, la “decisión importante y oportuna” de enviar tanques al país y de autorizar la reexportación de Leopard 2 a otros Estados, además de formar a los soldados ucranianos en el manejo de esos modernos carros de combate.



No es para menos. Zelenski, que cumplió ayer 45 años, recibirá como regalo “rápidamente” dos batallones de tanques Leopard 2 (una compañía de 14 Leopard 2A6 de la propia Alemania y el resto de otros socios europeos, lo que supondría unas 80 unidades, según el semanario alemán Der Spiegel).



Polonia, Finlandia, Noruega, Suecia, Países Bajos, Portugal y España evalúan o están abiertos a analizar el envío de carros de combate Leopard a Ucrania.



La ministra española de Defensa, Margarita Robles, afirmó a EFE que España está dispuesta al envío de tanques y a la instrucción, siempre en coordinación con los aliados, aunque precisó que las posibles unidades necesitarían una puesta a punto.



El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, ha dicho que para llevar a cabo una nueva ofensiva el Ejército necesita al menos 300 tanques.



Y es que no hay tiempo que perder. Zelenski pide celeridad para que los primeros tanques Leopard no lleguen en solo tres o más meses.



“Rusia está preparando una nueva ola de agresión con las fuerzas que puede movilizar. Los ocupantes ya están aumentando la presión en Bajmut, Vuhledar (en la región de Donetsk) y en otras direcciones. Y quieren elevar la presión a una escala mayor”, advirtió. El jefe de gabinete de Zelenski, Andriy Yermak, recalcó que los Leopard “son muy necesarios”, y el asesor de la Presidencia ucraniana, Mykhailo Podolyak, tuiteó que “apoyar a Rusia o quedarse al margen en esta guerra contra la civilización se está volviendo totalmente inaceptable”.

Rusia resta importancia a la efectividad del plan

Frente al agradecimiento de Ucrania por recibir carros de combate modernos de Occidente, el Kremlin aseguró que “es un plan destinado al fracaso”. El portavoz, Dmitri Peskov, sostuvo que los suministros de carros de combate están “sobrevalorados” y no darán a las Fuerzas Armadas ucranianas la ventaja deseada. Además reiteró que los tanques occidentales “arderán” en Ucrania, al igual que lo han hecho otras armas extranjeras.