Lima. La canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, señaló que un grupo de países han cometido “una injerencia inaceptable” en los asuntos internos del país y tienen un discurso “alejado de la realidad”, tras la crisis política y social desatada hace 13 días tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo.



“En medio de la situación generada a partir del 7 de diciembre, la comunidad internacional fue testigo de la injerencia en los asuntos internos del Perú por parte de un reducido grupo de países que presentaron un discurso alejado de la realidad”, dijo Gervasi en la ceremonia de clausura del año lectivo de la Academia Diplomática, durante un acto encabezado por la presidenta del país, Dina Boluarte.



A continuación destacó que ese grupo “desconoce la aplicación de nuestro ordenamiento constitucional y legal”.



La canciller sostuvo que, frente a “esta injerencia inaceptable”, se adoptaron medidas diplomáticas con base en el principio de gradualidad, pero no especificó los países a los que hizo referencia.



“De la misma manera en la que Perú exige respeto y la no injerencia en sus asuntos internos, este seguirá siendo fiel a su tradición de un país comprometido con la plena vigencia del derecho internacional y con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales bajo la conducción de la señora presidenta constitucional de la República Dina Boluarte”, indicó.



También señaló que es “particularmente sensible” que en un contexto que necesita el fortalecimiento de la integración latinoamericana, “socios cercanos al Perú incordien las relaciones tradicionalmente constructivas y de respeto mutuo o que podrían afectar a los planes de cooperación.



Y puso el ejemplo de instituciones como la Comunidad Andina (CAN) y la Alianza para el Pacífico.