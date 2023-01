Email it

Ginebra. Cerca de 50 millones de niños de todo el mundo no pudieron recibir vacunas entre 2019 y 2021 a causa de factores como la pandemia de covid-19, por lo que el año 2023 se dedicará a intentar recuperar el ritmo perdido en este campo.



“En 2021 hasta 25 millones de niños no recibieron ni una sola dosis para enfermedades como sarampión, rubeola o difteria, a lo que hay que sumar 20 millones de 2020 y 8 millones en el año anterior”, recordó la directora del Departamento de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Kate O’Brien.

En meses recientes, la OMS advirtió particularmente que un retroceso de 15 años en la cobertura de las vacunaciones había contribuido a la aparición de numerosos brotes de sarampión en distintos lugares del mundo. Los expertos de la OMS están alarmados porque los brotes de sarampión están creciendo no solo en número, sino también en tamaño.