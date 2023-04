Abu Dabi. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió desde Abu Dabi en crear un “G20 por la paz” en Ucrania con la participación de países de Latinoamérica y volvió a señalar a Estados Unidos y a la Unión Europa por estar “contribuyendo” para la continuidad de la guerra.



“La decisión de la guerra fue tomada por dos países. Y ahora lo que estamos tratando de construir es un grupo de países que no tienen nada que ver con la guerra, que no quieren la guerra, que quieren construir la paz en el mundo, para que podamos hablar tanto con Rusia como con Ucrania”, dijo Lula a los periodistas, tras cerrar su visita a Emiratos Árabes Unidos.



El mandatario progresista, que mantiene una posición de neutralidad ante el conflicto, afirmó que también “es necesario” hablar con “Estados Unidos y la Unión Europa” para “convencerles de que la paz es la mejor forma para establecer cualquier proceso de conversación”.



En su opinión, los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, “no toman la iniciativa” para conseguir la paz, mientras que “Europa y Estados Unidos acaban contribuyendo a la continuación de esta guerra” mediante el envío de armamento.



“Creo que tenemos que sentarnos en la mesa y decir: basta ya”, aseveró el antiguo sindicalista de 77 años, quien, antes de cumplir agenda en Abu Dabi, realizó una visita de Estado a China, donde se reunió con su homólogo Xi Jinping, con el que también habló de la invasión militar rusa en Ucrania.



Lula ya dijo entonces desde Pekín que Estados Unidos debería “parar de incentivar” la guerra y “comenzar a hablar de paz”.



El líder progresista reforzó este domingo que Brasil y China están interesadas en buscar la paz y manifestó su intención de “involucrar a otros países de América Latina”.



“Ya propuse crear una especie de G20 por la paz. Con la crisis (financiera) de 2008, rápidamente creamos el G20 para intentar salvar la economía; ahora es importante crear otro G20 para acabar con la guerra y establecer la paz”, demandó.



Lula ya ha compartido su propuesta con los presidentes de Francia y Estados Unidos, Emmanuel Macron y Joe Biden, así como al canciller alemán, Olaf Scholz, aunque no ha despertado demasiado interés.

Sin embargo, el jefe de Estado brasileño, que acaba de cumplir los primeros cien días del que es su tercer mandato, cree que “está encontrando un conjunto de personas que prefieren hablar de paz y no de guerra” y que su iniciativa “funcionará”.

Brasil recibe a Lavrov para tratar la guerra

El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, recibirá este lunes a su par ruso, Serguéi Lavrov, en Brasilia, donde se reunirán para abordar la guerra en Ucrania y el comercio bilateral, entre otros asuntos.



La visita de Lavrov a Brasil se enmarca dentro de una gira por los países de Latinoamérica con los que Moscú tiene mejores relaciones y que incluye paradas en Venezuela, Cuba y Nicaragua.