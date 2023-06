San Juan , La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó la Declaración de Bridgetown sobre Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental 2023, que aborda algunas de las enfermedades más mortales en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés).



La OPS dijo que la declaración es un “resultado clave” de la conferencia ministerial de los SIDS que finalizó ayer en Barbados y es de gran importancia ya que estos países están “desproporcionadamente afectados” por las enfermedades no transmisibles.



Desarrollada a través de un proceso inclusivo dirigido “para” y “por” los SIDS, la OPS afirmó que las enfermedades no transmisibles y las condiciones de salud mental no pueden abordarse adecuadamente sin responder a la crisis climática.



En un comunicado, la OPS señaló que los SIDS están tan afectados por estas enfermedades debido a “su dependencia de los alimentos importados, las influencias comerciales y la crisis climática”.



La Conferencia Ministerial de los SIDS sobre Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, de tres días de duración, fue organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OPS y el Gobierno de Barbados.



Un nuevo informe de la OMS muestra que 8 de los 15 países con más del 30 % de riesgo de muerte prematura por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas son SIDS.



El informe indica asimismo que los 10 países con las tasas de obesidad más altas a nivel mundial son SIDS del Pacífico, donde más del 45 % de los adultos viven con obesidad.



También apunta que las condiciones de salud mental son comunes en los países SIDS y afectan aproximadamente al 15.2 % de la población en el Caribe y al 11.2 %, en el Pacífico.