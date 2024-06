La Paz. El destituido comandante militar boliviano Juan José Zuñiga, acusado de un “intento de golpe de Estado” contra el Gobierno de Bolivia, afirmó en el momento en que era capturado que el presidente Luis Arce le ordenó sacar los “blindados” para “levantar” su popularidad.



“Hablaré con detalles el día domingo, en el colegio La Salle me reuní con el presidente (Luis Arce) y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, que esta semana sería crítica y es necesario algo para levantar mi popularidad”, dijo Zuñiga durante su captura.



Zuñiga afirmó que el presidente Arce le habría pedido realizar un movimiento militar.



“Yo le pregunté: ¿sacamos los blindados? y él (Arce)” respondió “sacá”, agregó.



El destituido jefe militar dio una lista de los vehículos que supuestamente Arce le ordenó mover.

“En la noche empiezan a bajar seis cascabeles y 6 urutús, más 14 zetas del regimiento de Achacachi”, mencionó.



Zuñiga fue detenido y trasladado a una celda en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, mientras que la Fiscalía anunció una “investigación penal” en su contra y contra los militares que irrumpieron en la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno.



Antes de relevar a toda la Cúpula de las Fuerzas Armadas, Arce encaró a Zuñiga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, y que fue tumbada por un tanque militar, y le ordenó “replegar” a los militares que lo acompañaban. “Repliegue todas estas fuerzas, es una orden”, le gritó Luis Arce a Zuñiga.



Repudio



Varios líderes opositores de Bolivia repudiaron este miércoles el “intento de golpe” en contra del Gobierno del presidente Luis Arce y manifestaron su respaldo a la democracia en el país.



“Como expresidente y líder de Comunidad Ciudadana repudio esta acción militar que pretende vulnerar la democracia e interrumpir el periodo constitucional vigente”, afirmó el exmandatario de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005),.



“El mandato del actual gobierno debe concluir el 8 de noviembre de 2025. Cualquier intento como este no es otra cosa que un golpe de Estado”, afirmó el líder de la principal fuerza opositora del país.



Asimismo, el expresidente Jorge Quiroga repudió “vehementemente estos aprestos antidemocráticos” y aseguró que “los insurrectos deben ser procesados”.