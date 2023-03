Email it

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, reiteró su llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a Haití a hacer frente a la situación de violencia en que está sumido el país.



“Hago este llamado de nuevo a la comunidad internacional de brindar la asistencia a la Policía Nacional Haitiana, de forma tal que puedan resolver el clima de violencia”, dijo Álvarez en una entrevista con EFE.



Según el ministro dominicano, “sin una resolución de ese aspecto es imposible llevar a cabo no solamente unas elecciones generales, ni siquiera una distribución de vacunas de una manera efectiva o de combustible (…) ¿Cómo puede ninguna inversión extranjera ser considerada bajo circunstancias como estas?”.



El objetivo de este nuevo llamamiento de República Dominicana es “de alguna manera colaborar con el Gobierno y el pueblo haitiano para encontrar la forma de resolver”, en especial, la situación de la violencia, señaló.



Además, Álvarez resaltó que la situación en el vecino Haití conlleva “una gran presión sobre los servicios públicos en República Dominicana primordialmente”.



En octubre pasado, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, pidió el envío de una fuerza extranjera para hacer frente a la situación. Tras esa petición, el secretario general de la ONU, António Guterres, propuso establecer una “fuerza de acción rápida” con militares de uno o varios países y no bajo bandera de Naciones Unidas, pero aún no se ha concretado una respuesta de la comunidad internacional al respecto.