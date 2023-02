Email it

China. Pekín prometió “contramedidas” contra empresas estadounidenses en respuesta a las sanciones que Washington impuso a instituciones chinas por estar presuntamente relacionadas con el globo “espía” que sobrevoló Estados Unidos el pasado día 4.



“La aeronave civil china que entró en el espacio aéreo de EEUU lo hizo por error, pero Washington reaccionó de forma exagerada, usando este asunto como excusa para sancionar ilegalmente a empresas e instituciones chinas. China se opone firmemente y tomará represalias contra aquellas entidades estadounidenses que dañen nuestra soberanía y seguridad”, indicó ayer en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Wang Wenbin.



El funcionario se refería a las sanciones que anunció el viernes el departamento de Comercio estadounidense contra seis empresas aeroespaciales chinas por su supuesto apoyo a un presunto programa de globos de reconocimiento del Ejército chino.



“También hemos dicho que, desde mayo del año pasado, al menos diez globos estadounidenses sobrevolaron el espacio aéreo chino, y esto incluye a las regiones de Xinjiang, del Tíbet y otros lugares. China ha explicado que su aparato civil entró por error en su espacio aéreo, pero ellos no han explicado por qué sus globos entraron en el nuestro sin tener aprobación”, argumentó Wang.



Según el portavoz, “Estados Unidos está propagando información falsa” sobre este episodio: “China ha tratado este asunto con responsabilidad y con calma, pero Estados Unidos tiene todavía que dar explicaciones”.



“Tienen que reflexionar un poco, dejar de atacar a China y dejar de engañar a los estadounidenses y a la comunidad internacional”, aseveró.



No obstante, Wang no detalló qué empresas serían sancionadas ni en que consistirían las represalias.