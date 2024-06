El ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo estar convencido de que en el país se debe fortalecer el sistema de evaluación a todos los niveles, tras afirmar que para ello, las pruebas nacionales no son la única herramienta a utilizar.



El funcionario sostuvo que es cierto que aplicar las pruebas nacionales es caro, pero sostuvo pero que en el caso de estas evaluaciones el tema no es lo que cuestan, sino el impacto que estas deberían tener.



“Son caras (las pruebas nacionales), pero el sistema educativo ha dilapidado mucho en otras cosas, yo creo que las pruebas no son de costo, el tema es ver si realmente tienen el impacto que deberían tener.

En lo que a mí concierne, yo creo que hay que fortalecer el sistema de evaluación a todos los niveles, pero no necesariamente las pruebas nacionales son la única herramienta a utilizar”, expresó.



Preguntado sobre los intereses del Ministerio de Educación para eficientizar los recursos, Hernández apuntó que su interés es “hacer la mejor inversión para que el sistema cambie”.



Hace unos días, el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad del Ministerio de Educación (Minerd), Oscar Amargós, informó que se está evaluando internamente la posibilidad de eliminar las pruebas nacionales como requisito para aprobar el nivel secundario.



“Se está estudiando y se está consultando la posibilidad de que en el próximo año escolar se eliminen. No podemos decirle que la vamos a eliminar hasta tanto no se cumplan esos procedimientos”, indicó Amargós a un medio de circulación nacional.



El viceministro apuntó que, en caso de eliminarse estas evaluaciones obligatorias, se continuaría con la aplicación de las pruebas diagnósticas, las cuales son impartidas desde 2017, pero a diferencia de las primeras, no se utilizan para determinar si un estudiante es promovido o no al siguiente nivel educativo.

Estas declaraciones han abierto un debate sobre si sería pertinente eliminar estas evaluaciones que se aplican en el país desde hace décadas.



Otro tema tocado ayer por el ministro de Educación y que causó revuelo en días pasados, fue la suspensión y revisión del programa presentado por el Departamento de Igualdad y Equidad de Género de la institución en los centros educativos. Al respecto, dijo que Salud Pública hizo lo correcto.