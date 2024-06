Tras citar el ingreso de 12 mil nuevos docentes al sistema educativo, las mejoras en los currículos y los cambios en el sistema de evaluación de aprendizajes, el Ministerio de Educación cerró ayer el año escolar 2023-2024, en un acto en el que se anunció que el próximo mes de julio la institución enviará al Poder Ejecutivo un proyecto para modificar la Ley 66-97.



En el acto de cierre del año escolar, el presidente Luis Abinader, que encabezó la actividad, aseguró que los próximos cuatro años serán dedicados a una educación de calidad, al reafirmar su compromiso con el sector educativo.



“Estos cuatro años serán dedicados a una educación de calidad, a una educación donde vamos a tener objetivos semestrales, que podamos medir cada cierto tiempo, de tal manera que podamos ver cómo avanzamos y donde no avanzamos, entonces corregir y tomar las medidas necesarias para sí hacerlo”, expresó el mandatario.



En la actividad, en la que también se entregaron reconocimientos a 144 estudiantes ganadores de las Olimpiadas Nacionales Escolares y los Programas de Liderazgo del Ministerio de Educación, el titular de la referida cartera, Ángel Hernández, citó una serie de acciones que, a su juicio, han ido mejorando la calidad de la enseñanza en el sistema público preuniversitario. Fue este, quien el adelantó que en julio será enviado al Poder Ejecutivo un proyecto para modificar la Ley 66-97 que ya fue consensuado con todos los sectores sociales y políticos, además del Plan Horizonte 2034, que define las metas por lograr al término de ese período.



Transformaciones y acciones



Entre los aspectos destacados por el ministro de Educación se encuentra la impresión de libros de textos. Sobre el particular, indicó que este año serán entregados 12 millones de libros, con un ahorro de 300 millones más con respecto a lo que se pagó el año pasado.



Hernández resaltó que entre las acciones que están en marcha para mejorar el sistema educativo figura la implementación de un nuevo currículo y sistema de evaluación de aprendizajes en todos los grados, ciclos, niveles, modalidades y subsistemas con un enfoque en las competencias.



Durante su discurso en el acto que tuvo lugar en la Universidad del Caribe (Unicaribe), mencionó que como parte de las mejoras que se tienen en marcha, actualmente se está digitalizando a nivel nacional la nómina docente y administrativa de cada escuela del país, lo cual permitirá, por primera vez, saber con exactitud cuántos docentes están en las aulas, su nivel de formación y la asignatura que enseñan.



Indicó, además, que durante este año escolar que finaliza, 35 mil docentes han realizado un año de entrenamiento bajo el programa de inducción para adquirir una perspectiva más institucional de su rol docente con el fin de ser los motores del cambio educativo en los próximos años. Entre los cambios referidos e incorporados en el sistema, Ángel Hernández precisó que ahora los concursos se han institucionalizado para que la designación de un docente no dependa “del capricho del ministro de turno”. “Se despolitiza así la función docente, se fortalece la institucionalidad del sistema educativo”, puntualizó.



Al hablar sobre los esfuerzos para mejorar la calidad docente, señaló que también se han otorgado miles de becas a los profesores en servicio para atender sus necesidades de capacitación y actualización en base a los cambios en el currículo y los avances tecnológicos y científicos de la sociedad del conocimiento.



Al mencionar todo lo anterior, el ministro de Educación afirmó que, en lo adelante, hay que invertir más en calidad, especialmente en la formación continua de los docentes, laboratorios, recursos de aprendizaje e investigación educativa. Al mismo tiempo, dijo, hay que priorizar el enfoque STEAM y corregir la injusticia con los niños de las escuelas destartaladas de la zona rural.

TRAE brindó servicio a 10 millones de estudiantes

Además, hizo referencia a la incorporación de nuevas aulas, la implementación de un sistema de transporte escolar seguro y gratuito para miles de estudiantes. Se trata del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), que realizó más de 10 millones de traslados de estudiantes, y generó un ahorro significativo para las familias.



Comentó, asimismo, que en este año escolar 4,200 centros educativos lograron conectividad con fibra óptica; se equiparon talleres y laboratorios de educación técnico profesional y que, a través de la Política Nacional para la Alfabetización en la Etapa Oportuna, se beneficiaron estudiantes de primaria.