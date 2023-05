Luego de que una evaluación diagnóstica realizada en el 2022 demostró que los estudiantes de primaria y secundaria de las escuelas públicas siguen teniendo un bajo rendimiento en las asignaturas básicas, actores del sector educativo consideran que ya es tiempo de que se apliquen cambios estructurales a la educación.



Para la Acción Empresarial por la Educación (Educa), los datos dados a conocer por el estudio que indica que un alto porcentaje de escolares que cursan los grados de tercero y sexto de primaria, así como de tercero secundaria tienen un pobre desempeño en Lengua Española, Matemáticas, y Ciencias Sociales y Naturales, deben de llamar a la reflexión a las autoridades para que mejore la situación.



Según el director ejecutivo de la entidad, Darwin Caraballo, el estancamiento en el nivel de logros de los estudiantes no es nuevo, porque está desde antes de la implementación del cuatro por ciento.



Asimismo, destacó que el esfuerzo financiero de la sociedad dominicana en la última década solo se ha traducido en mejoras materiales en términos de nuevas escuelas y aulas, más alimentación escolar y mejor y mayores salarios para los docentes, pero aún no tienen un impacto en el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes.



“Mientras se sigan haciendo las cosas de la misma manera no se puede pensar en resultados diferentes”, expresó Caraballo en un audiovisual enviado a este medio.



El problema llega a las academias



El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y la exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Franklin García Fermín y Emma Polanco, respectivamente, afirmaron que la deficiencia educativa que muestran los estudiantes del país en los niveles de básica y media también se refleja en las universidades.



En una visita al Congreso Nacional, García Fermín, lamentó que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en ocasiones se convierta en un obstáculo para lograr soluciones a los problemas de la educación preuniversitaria, los cuales indicó requieren del esfuerzo de todos los sectores para enfrentarlos.



“Como ya lo planteó el ministro de Educación, Ángel Hernández, debe ser un esfuerzo nacional donde evidentemente tiene que participar la familia”, resaltó.



La pasada rectora de la UASD, Emma Polanco, que ayer fue reconocida por el Senado, señaló que se debe de hacer una revisión a la metodología que se está usando en las escuelas, especialmente por la inversión que se hace anualmente en la capacitación de los maestros que todavía no han dado los resultados esperados.



Del mismo modo, agregó que el país necesita una mejor expectativa en la formación de los estudiantes.

La evaluación sostuvo que la pandemia del covid-19 en parte es responsable de la pérdida del aprendizaje en la escuela, sobre todo en los alumnos de primaria.

Abinader pider sacar la política de sector educativo

El presidente Luis Abinader llamó a la clase política a dejar la politiquería a un lado para mejorar la calidad de la educación y defendió que su gestión sólo ha tenido un año escolar de manera presencial después de la pandemia.



El mandatario reaccionó de esa manera a los resultados deficientes que obtuvieron los estudiantes dominicanos en el estudio de Evaluación Diagnóstica Nacional que realizó el Ministerio de Educación de mayo y junio de 2022.



Dijo que la sociedad dominicana y el gobierno tienen que convertir la educación en una obsesión nacional y el gobierno va a liderar ese movimiento.