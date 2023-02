Email it

En otras naciones el transporte público a los aeropuertos es un servicio disponible para facilitar la vida de los turistas que llegan y se van por esas terminales

Diversas ciudades del mundo cuentan con algún tipo de transporte público masivo, sea buses, trenes, metro o alguna otra denominación para aquellos pasajeros que necesitan llegar o salir de las terminales aeroportuarias.



Son una opción para los turistas o pasajeros que optan por no tomar un taxi, por la razón que sea, o ven más seguro moverse en transporte público masivo por seguridad o confianza; incluso por economía.



Y esas opciones están disponibles, por ejemplo, en Miami, en Bogotá, México, en Panamá, en Madrid y en Lima, entre otros. En República Dominicana sencillamente esas alternativas de transporte público no están disponibles. Y no parece que por ahora vayan a estarlo.



En estos tiempos, en los que algunas aerolíneas ofrecen boletos aéreos a bajo costo, transportarse de la casa al aeropuerto –si se hace en taxi o en los llamados servicios de transporte ejecutivo- podría resultar más costoso que uno de esos pasajes para visitar en avión otra nación.



El costo del viaje a Bogotá

Ejemplos hay suficientes para resaltar: Una joven dominicana viajó en agosto de 2021 a Colombia. En ese momento lo hizo a través de la aerolínea más barata. Fue porque no había tanta competencia de vuelos económicos hacia esa nación, como hay ahora.



Para entonces, el costo del vuelo de Santo Domingo a Bogotá fue de unos 190 dólares, con maleta incluida (ida y vuelta). Le resultó, posiblemente, más barato que una estadía de un fin de semana en uno de los resorts dentro de República Dominicana. “De haber ido solo con maleta de mano a Bogotá, quizás me habría costado menos”, narra la joven a elCaribe.



Que haya transporte público masivo hacia los aeropuertos o cerca de ellos -con reglas claras incluidas- y con exigencias y estándares, como otras partes del mundo, agregaría valor a la actividad turística. . Siempre que ese servicio no vaya a caer en manos de sindicalistas anárquicos que puedan conducir a la cualquierización y al descrédito dominicano frente al mundo.



El caso dominicano

En el caso dominicano, según recomendaciones de conocedores del tema, podría habilitarse un transporte tipo el establecido a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). O tal vez algo parecido. La otra opción sería extender (en el caso de Santo Domingo) la línea del Metro.



La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) le dijo ayer a elCaribe que está dispuesta a contribuir para que una iniciativa del tipo descrito sea realidad.



“Estamos dispuestos a poner a disposición áreas en el aeropuerto para recogida de pasajeros”, indicó Mónika Infante, directora general de Aerodom, cuando este diario le preguntó sobre el tema. Cuando Mónika lo dice, se está refiriendo concretamente al AILA (Aeropuerto Internacional Las Américas doctor José Francisco Peña Gómez). Es el principal de los que en República Dominicana maneja VINCI Airports, primer operador aeroportuario privado del mundo.

De Miami a México y el transporte público

Cuando se viaja al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se puede hacer en transporte público, incluso con maleta. Cuando el viaje empieza en la Terminal 1, resulta bastante cómodo. Esto según testimonios recogidos entre personas que han ido a esa nación azteca.



Ubicado al este de Miami International Airport, el Centro Intermodal de Miami es el principal centro de transporte de Miami-Dade County.



Al ofrecer múltiples opciones de transporte público al aeropuerto y más allá, se puede acceder al centro. Esto con un servicio de alquiler de automóviles, autobuses urbanos y locales, así como a trenes de cercanías, trenes pesados y de larga distancia. El centro no es técnicamente una parte del aeropuerto (es un desarrollo del Departamento de Transporte de Florida). Sin embargo, está diseñado para transportar viajeros desde y hacia el aeropuerto a través de un tren automático.



En España, una amplia red de autobuses enlaza el Aeropuerto de Madrid-Barajas con sus poblaciones vecinas y otras capitales de provincia. El aeropuerto conecta con el centro de Madrid por medio de los autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes, usando las líneas de autobús. La línea 203 Exprés Aeropuerto es la línea exprés que va desde la estación de tren de Atocha al Aeropuerto de Madrid-Barajas. También es conocido como Aerobús Madrid.



El aeropuerto de Lima se llama “Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”, es el principal aeropuerto de la ciudad y del país. Está ubicado en el distrito de Callao, a poco más de 10 kilómetros del centro histórico y a 15 kilómetros del barrio Miraflores.