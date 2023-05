Según un informe de las autoridades, sus ingresos no cubren alimentación ni otros servicios básicos del hogar

En República Dominicana 2 millones 800 mil personas padecen pobreza monetaria y 401,283 están en situación de pobreza monetaria extrema. Dos millones 942,255 viven en situación de pobreza general, de acuerdo con la nueva metodología de pobreza monetaria, presentada ayer por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).



La pobreza monetaria se define como la proporción de hogares cuyos ingresos no permiten cubrir el costo mínimo de los bienes y servicios necesarios para alimentarse y cubrir otras necesidades básicas, como ropa, calzado, vivienda, mantenimiento del hogar, comunicación, salud, educación o transporte.



La nueva metodología de la pobreza monetaria eleva el nivel mínimo de bienestar requerido para que una persona no sea considerada en condición de pobreza monetaria. Un hogar de tamaño promedio (tres personas) se considera pobre si no alcanza un ingreso mensual de RD$22,176, es decir, RD$3,959 más que con la anterior metodología usada hasta ayer. Con esa metodología de antes (de referencia al año 2012) se consideraba pobre a un hogar promedio que tenía un ingreso inferior a los RD$18,000.

Eso indica que se ha elevado la vara para el año 2022 en casi 4,000 pesos.



Tanto el MEPyD, como la ONE, en calidad de miembros del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza (CTP), se encargaron de ofrecer detalles sobre la Nueva Metodología de Pobreza Monetaria y el Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria 2022. El ministro de Economía, Pável Isa Contreras, explicó que a partir de ahora el país se impone estándares más exigentes sobre un nivel de vida digno para los dominicanos y dominicanas.



El Boletín Oficial de Pobreza Monetaria 2022 recoge los cambios que han ocurrido desde 2021 y tiene la particularidad de aplicar la nueva Metodología Oficial de Pobreza Monetaria aprobada en 2022 por el CTP. El boletín al que se refiere puntualiza que 2022 representa el primero en registrar bajas en la pobreza monetaria general desde la pandemia provocada por el covid-19 en 2020 y el posterior aumento de la inflación en 2021.



La reducción se observa tanto con la metodología 2012 como con la nueva de 2022. Con la nueva metodología oficial, la tasa de pobreza general para 2022 fue de 27.7 % y disminuyó en 3.0 puntos porcentuales respecto a 2021, que fue de 30.7 %. La reducción de la pobreza monetaria en 2022 fue impulsada principalmente por el aumento del empleo del país, que ya supera las cifras prepandemia.



La Metodología de 2012 utilizaba el patrón de consumo levantado por la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) de 2007. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) publicó en 2020 la nueva Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares realizada en 2018, lo cual ha permitido la actualización de las líneas de pobreza.



“La mejora del ingreso laboral es el factor más determinante en la reducción de la pobreza monetaria, a pesar de que la inflación ha reducido su impacto. Los datos oficiales indican que alrededor de 290 mil dominicanos y dominicanas salieron de condición de pobreza en 2022, incrementaron sus ingresos y pudieron adquirir una canasta de bienes y servicios básicos, algo que en 2021 no lograron”.



El viceministro de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Alexis Cruz, resaltó la importancia de las actualizaciones metodológicas para medir mejor y diseñar mejores políticas públicas. Explicó que los datos se publican con las dos metodologías desde 2016 a 2022 para asegurar transparencia. Se dejó claro que los resultados de una metodología y otra no se pueden comparar, porque usan estándares diferentes.



Mientras, la directora de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Viceministerio de Análisis Económico y Social, Rosa Cañete, presentó los principales cambios respecto a la Metodología de 2012, que ya no se ajustaba a la realidad actual.



Dijo que las nuevas líneas de pobreza se construyen a partir de los diferentes patrones de consumo y precios de cada macrorregión (Norte, Sur, Este y Ozama). De esa forma se puede ver una nueva realidad de cómo vive la gente en el territorio. En concreto, eso quiere decir que no es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, en una zona considerada urbana en una provincia del sur del país, que vivir en una parte urbana del Distrito Nacional.



Temas como los precios, varían de un espacio a otro. De repente un plátano cuesta cinco pesos en el municipio cabecera de la provincia Independencia (vista como zona urbana), mientras en Santo Domingo, considerada también zona urbana, cuesta 20 pesos. Por eso hay que medir a cada uno con su realidad.

Otro cambio ha sido que ahora se tiene en cuenta el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la medición de la pobreza monetaria. El PAE alivia el gasto de bolsillo de muchos hogares para cubrir la canasta alimentaria.



Según el boletín, la pobreza aumentaría en 4.3 puntos porcentuales si se eliminaran el PAE y las transferencias monetarias, principalmente desarrolladas por Supérate; la tasa de pobreza pasaría de 27.7 % a 32.0 %. Significa que en 2022 más de 455,000 personas dejaron de estar en situación de pobreza monetaria por efecto del PAE y las transferencias monetarias”, explicó Rosa Cañete.

Alexandría Valerio, representante del BM.

El Banco Mundial es un cercano aliado del país

La Representante Residente del Banco Mundial en República Dominicana, Alexandria Valerio, resaltó que las operaciones de inversión del organismo se complementan con trabajos analíticos y asesoría técnica realizadas en colaboración con el Gobierno; en particular, con el Ministerio de Economía.



“La actualización de la metodología para la medición de la pobreza es precisamente un fiel reflejo de nuestra alianza con ustedes para apoyar la toma de decisiones de política informadas”, expuso, cuando la prensa le entrevistó.



Y agregó que la actualización de la metodología de pobreza coloca al país al día con las mejores prácticas internacionales en materia de medición de la pobreza. “Captura con mayor precisión los estándares de vida de la sociedad dominicana (…), apuntó.