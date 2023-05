Email it

Scotiabank informó que se ubicó en el quinto lugar en la lista de Mejores Lugares para Trabajar en República Dominicana y el Caribe en 2022 de Great Place to Work®, una autoridad global en alta confianza y cultura de alto rendimiento en lugares de trabajo.



La selección de puestos en el ranking de Great Place to Work® se basa en datos de una encuesta directa y confidencial realizada por los colaboradores que evalúa su experiencia respecto a la confianza, la maximización del potencial humano, el liderazgo efectivo, los valores de la organización y la innovación dentro de la organización. Igualmente, en la evaluación de una guía que refleja el panorama cultural con los puntos clave que hacen única y diferenciada a la organización.“Nos sentimos honrados por este nuevo reconocimiento, que nos motiva a continuar trabajando apegados a nuestro propósito institucional “por un mejor futuro” para todos. También refleja el enfoque que mantenemos en nuestros colaboradores y el éxito en la gestión de nuestros equipos humanos”, dijo Loraine Álvarez, directora de Recursos Humanos y Asuntos Administrativos.



“Estos resultados van en línea con los resultados de nuestra encuesta interna, que arrojó un índice de compromiso de nuestros colaboradores del 89%. Otros factores son la responsabilidad asumida por el Banco para crear un ambiente de trabajo inclusivo, la mentalidad orientada al desempeño y la apertura en la comunicación entre otros aspectos”, concluyó Álvarez. Scotiabank como empleador ha recibido múltiples reconocimientos entre ellos Mejor Empresa para Trabajar en República Dominicana, el Caribe y América Latina; uno de los 25 mejores lugares para trabajar del Mundo; y Mejor Lugar para Trabajar para Mujeres del país y el Caribe, según Great Place to Work®. Igualmente, Top 5 entre las Empresas Extranjeras Más Admiradas del país, de acuerdo con la lista de Revista Mercado.