El encuentro sostenido ayer entre la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), y el sector sindical, con la mediación del Ministerio de Trabajo, terminó sin resultados.



Y no hubo resultados, a pesar de que el Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema) asumió una posición que –desde su punto de vista- es de flexibilidad.



En la reunión Sitracema dijo que “acepta el pacto colectivo tal como la empresa dice”, pero solicitó que a los trabajadores se les entregue el equivalente a cuatro semanas de bonificación y que el convenio se quede igual; que haya cero represalias contra los trabajadores y que se retire la solicitud de despojar del fuero (en la Corte de Trabajo de La Vega) a la directiva sindical. En concreto, significa que el sindicato pidió que se le complazca en cuatro puntos.



El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael –Pepe- Abreu, le dijo a la prensa que la empresa hizo un aparte en el encuentro, para consultar a la casa matriz, y posterior a eso informó que “no puede dar una respuesta sobre el tema en cuestión”, porque sus ejecutivos en Australia opinan que en la República Dominicana no hay seguridad jurídica para la inversión.



Un comunicado de prensa de Cormidom –emitido desde República Dominicana- indica que ante la difícil decisión tomada por la matriz de suspender las operaciones de producción, “todos tenemos el deber de unirnos para generar la confianza en los inversionistas, de mantener sus operaciones en el país y preservar la mina”. El documento enviado a los medios de comunicación indica que “Paul Marinko, presidente de Cormidom, emitió estas declaraciones tras culminar una ronda de diálogo con el Sitracema, en la sede del Ministerio de Trabajo, con la mediación de esta entidad”.



“Esperamos que, en conjunto, los trabajadores, la comunidad de Maimón y la empresa, podamos brindar la confianza necesaria a los inversionistas para que autoricen la reapertura de operaciones. De esta forma preservaríamos no solo los puestos de trabajo de Cormidom sino el desarrollo de todo el pueblo de Maimón”, apuntó Marinko



La minera asegura que atraviesa una difícil situación financiera debido a la paralización de sus actividades productivas y los accionista también están pasando por momentos difíciles, lo que limita su capacidad de enviar fondos adicionales que se necesitan para cubrir las operaciones de Cormidom, debido a la paralización de la empresa.



“En Australia, nuestra empresa matriz está pasando por tiempos económicos difíciles, al igual que la mayor parte del mundo en este momento. Hace dos semanas tuvo que cerrar una de sus minas y está en proceso de cerrar una segunda mina. Como consecuencia de esos cierres, tienen que despedir a muchos de sus propios empleados, lo cual está teniendo un efecto devastador en su comunidad”, se agrega en el documento puesto a circular de manera pública.



Marinko expuso que han llevado la propuesta que han conversado en esa mesa de diálogo a los accionistas con la flexibilización del sindicato.



Sostuvo que en Cormidom son una familia. “Apoyamos y respetamos los derechos sindicales de nuestros trabajadores, por eso tenemos una relación de larga data con Sitracema”, expuso.



Y agregó que Cormidom reafirma su compromiso con el pueblo de Maimón y las comunidades aledañas.

Pepe Abreu, que dirige una de las organizaciones principales del sindicalismo del país, aseguró que uno de los temas por los que República Dominicana se preocupa es por la seguridad jurídica, por lo que le extraña que desde Cormidom se esté cuestionando ese particular.



“Si hay un sector en el país que cuenta con seguridad para colocar sus inversiones, es el empresarial. Aquí se han creado las condiciones para que el empresario de aquí y el empresario que viene, puede invertir”, sostuvo.



De la parte sindical se solicitó en la reunión de ayer, en el Ministerio de Trabajo, la firma de un “acta de no acuerdo” entre Cormidom y Sitracema.



“Eso quiere decir que las conversaciones se cierran. Pero aún así, como el acta de no acuerdo se entrega o se toma un plazo de unas 72 horas, dijimos que concebíamos como quiera el beneficio de la duda y del esfuerzo al Ministerio de Trabajo, porque ha estado buscando una solución al problema del impasse que se ha presentado, y que dejábamos abierto un compás de espera hasta cumplir el plazo de entrega de no acuerdo”, dijo Pepe Abreu.



Eso significa que si surge algún cambio en la actitud de la empresa de minería, por parte del sindicato se está dispuesto a acudir.

Es una fuente de trabajo de necesidad en la zona

Los empresarios, comerciantes, transportistas y líderes comunitarios de Maimón, provincia Monseñor Nouel, han abogado por la reapertura de la Corporación Minera Dominicana, para que siga produciendo.



Miles de familias obtienen su sustento diario con los empleos que genera esa mina. Una mina que si está cerrada no contribuye con el dinamismo natural que una empresa de ese tipo proporciona a cientos de comercios y a toda la cadena que confluye en la demarcación donde está ubicada.



Los afectados con el cierre advierten que, de prolongarse la inactividad, una serie de empresas se arriesgan a ser afectadas. Los fondos que mantienen a la Cormidom proceden tanto de sus accionistas como de una inversión directa, y también de otra parte que la empresa tiene que producir en la República Dominicana.



Cormidom ha informado que tiene un déficit que le complica más la situación. Así lo ha dejado claro su vicepresidenta en el país, Elizabeth Mena. Resolver el conflicto con el Sindicato de Trabajadores de la mina Cerro Maimón es de alta prioridad para el pueblo donde está la empresa. Con el Ministerio de Trabajo dando cumplimiento a su función de mediador y de facilitador del clima laboral, desde el 10 de marzo, hasta ayer se han realizado 6 reuniones entre las partes..