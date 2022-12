Email it

Para finales de 2023 o principios de 2024, República Dominicana podría tener 1,336 megavatios (MW) de energía renovable no convencional.



Si las “cosas” ocurren así, el país estaría en el camino de superar –con ese tipo de energía- a la que se genera a través de derivados del petróleo.



El 2022 concluye con un crecimiento de la participación de las energías renovables en la matriz de generación eléctrica, de manera que ya igualan a la producción con derivados del petróleo.



De acuerdo con datos de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), en su informe de fin de año, la energía fue abastecida al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado por las siguientes fuentes primarias: gas natural 39%, carbón 30%, derivados del petróleo 15%, agua 6%, biomasa 1%, viento 5% y sol 3%.



El sistema eléctrico en la actualidad cuenta con 833 megavatios (MW) de energías renovables no convencionales a gran escala en operación, de los cuales 370 son eólicos, 433 solar fotovoltaico y 30 con base en biomasa.



La ADIE atribuye este crecimiento al trabajo mancomunado entre el Gobierno y el sector privado, que ha hecho importantes inversiones en los últimos años en proyectos que son referentes regionales en materia de transferencia de capitales y desarrollo tecnológico.



“Gracias a los esfuerzos del sector privado, con impulso del Gobierno, el país ha alcanzado niveles récords en la participación de energías renovables no convencionales, que hasta hace unos años era inexistente”, resalta la ADIE.



En el país están en construcción 12 parques de generación eléctrica con fuentes renovables que aportarán 503 MW adicionales a los 833 habilitados actualmente, los cuales pudieran estar operando en 2023 o en el primer trimestre de 2024, estima la ADIE.



Calificó como un hito en la historia eléctrica del país la adjudicación para nuevos proyectos en Manzanillo, Montecristi, que aportarán al SENI 800 MW, los cuales se sumarán a otros 800 MW que se encuentran en fase de construcción incrementando la capacidad de energía firme en más de 1,600 MW para finales del 2024 y 2026.



La ADIE reafirmó la confianza y compromiso con el país y su economía para movilizar recursos en proyectos de generación que garanticen la energía del presente y del futuro. En 2019 el parque de generación de electricidad del sistema eléctrico tenía 2,970 megavatios de capacidad disponible para suplir la totalidad de la demanda que declaraban las empresas distribuidoras de electricidad.

Hay mejores tecnologías en el sector, se avanza

Hace cuatro años el 38.1% de la energía se generaba con derivados de crudo, mientras 32.9% era con gas natural. 13% de la energía se generó con carbón, 11.2% con agua, 3.1% con viento, 1.3% con biomasa y 0.5% fue solar. El sector generación se ha fortalecido, tanto en capacidad como en mejores tecnologías adaptadas a los nuevos tiempos con el fin de estar preparado para suplir las necesidades del país y aportar a la protección del medioambiente.