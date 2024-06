El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, se unió ayer a las voces que consideran que, en una eventual reforma fiscal en la República Dominicana, sería importante revisar el tema de las exenciones, así como los incentivos.



El planteamiento del economista parte de que al revisar estos aspectos se podría verificar cuáles son las exenciones e incentivos que están siendo productivos y dan resultados y cuáles no. A su juicio, esa puede ser una parte fundamental de la reforma en la estructura fiscal en la República Dominicana.



Al conversar con la prensa nacional antes de su participación como orador en la ceremonia de apertura del Foro Urbano del Caribe 2024 (Caribbean Urban Forum 2024) en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el ministro manifestó, de igual forma, la disposición del Gobierno de dialogar y de llegar a acuerdos con la ciudadanía sobre la propuesta de un conjunto integral de reformas que tienen el objetivo de elevar la calidad de vida de la gente y mejorar la estructura fiscal del país.



Hay que esperar las propuestas



Isa Contreras sostuvo que hay que esperar a que el Gobierno haga las propuestas de lugar, porque se trata no solo del tema impositivo, sino de una reforma que abarca varios aspectos como la fijación de los salarios; de la seguridad social para hacerla más profunda y que cubra más medicamentos, servicios diagnósticos y tratamientos.



Dijo, además, que se trata de una reforma de la estructura del Estado y de la administración pública, para que sea más eficaz; de la distribución de energía, para que no se subsidie tanto a las distribuidoras, así como también del sector agua.



“Estamos hablando de un paquete integral, no nos concentremos solamente en el tema impositivo”, puntualizó Isa Contreras.



El economista e investigador reiteró que hay que esperar que las propuestas estén sobre la mesa para discutir sobre ellas. Consideró que la ciudadanía debe estar atenta y participar.



“Creo que el Gobierno necesita escuchar la voz de la gente respecto a qué quisiera ver del Estado, cuáles son los planes que la ciudadanía espera ver y estamos prestos para dialogar y llegar a acuerdos”, puntualizó el funcionario antes de integrarse al foro en el que expuso los alcances, los objetivos y los desafíos en la implementación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

Compromiso con el ordenamiento territorial

En la exposición del foro, el ministro destacó el compromiso del Gobierno con el ordenamiento territorial. En ese aspecto, dijo que tienen un borrador de reglamento de la Ley 368-22 que próximamente irá al Poder Ejecutivo para su promulgación y se está trabajando en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que es la sombrilla general. Precisó hay 17 planes municipales de ordenamiento, que han sido elaborados o están en este proceso.