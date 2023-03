Email it

Ejecutivos de la compañía Metro inauguraron ayer una terminal en el centro de la ciudad y presentaron una nueva línea de autobuses de última generación.



La sucursal está ubicada en la avenida Winston Churchill, esquina Heriberto Núñez, en donde se pone a disposición de los clientes el servicio que ahora es complementado con autobuses de la marca Marcopolo G8 con motor Volvo y Mascarello de Mercedes Benz.



El nuevo establecimiento cuenta con estacionamientos de larga duración, también de un Metro Pac y cafetería, mientras que los vehículos son de una comodidad superior a un “business class” de aerolínea con reposapiés, asientos semicama, baño amplio, wifi y cargadores de electrónicos. La terminal cuenta con rutas fijas desde Santo Domingo a Santiago, Puerto Plata, Sosúa y próximamente incorporará otros destinos, entre ellos las principales provincias.



Durante la apertura de la nueva sucursal, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Metro, Luis José Asilis, destacó: “Metro ha sido pionera en acercar sus terminales a sus pasajeros. Hoy después de una pausa, regresamos a esta localización donde se encuentra la parte más vibrante de Santo Domingo”.



Con emoción y evidente nostalgia destacó que Metro, no sólo es transporte de pasajeros, bienes raíces, golf, playa y turistas, sino que es una empresa dedicada por décadas a logística y mensajería, sobres y envíos en todo el país con cerca de 60 oficinas en todo el territorio.



“Nos dedicamos a llevar tanto pasajeros como carga a tiempo, con seguridad, con honestidad, con puntualidad, con modernidad, y con el más alto nivel de servicio y digitalización que pueda encontrarse en cualquier país del mundo. Los autobuses que incorporamos a la flota hace apenas dos meses, están dotados no solo de motores muy eficientes, sino también contribuyen a tener baja polución, poco consumo de combustible, poca contaminación auditiva y tienen dentro el mayor confort disponible en cualquier ciudad del mundo”, indicó.



Tras las palabras de agradecimiento, Asilis resaltó que, en primer lugar, las nuevas instalaciones se pudieron inaugurar gracias a la ayuda de muchas instituciones y personas, especialmente las del Banco López de Haro de la mano de José Antonio Rodríguez Copello, Ilan Dabara y Rocío Armenteros.



De su lado, el presidente de Metro, Luis José Asilis Cortina, resaltó que las nuevas instalaciones están en el mismo centro de la ciudad, cuentan con un acceso de salida y llegada a la Autopista Duarte de tan solo unos pocos minutos, inclusive en horas pico, lo que reduce la duración de los viajes hasta media hora.



En su intervención, destacó que no es posible tener terminal nueva sin hablar de autobuses nuevos. “Metro cuenta con unidades Mascarello-Mercedes Benz y Marcopolo G8 de última generación con Motor Volvo, hechos a la medida, porque hemos colocado solamente 50 asientos a unidades originalmente diseñadas para capacidad de 70 pasajeros”, puntualizó.

La empresa también presentó una nueva flotilla de autobuses de última generación.

Apoyo, constancia, trabajo y disciplina

Durante el acto, en el que estuvo presente José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia; Hugo Beras, director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), empresarios como Manuel Estrella, colegas y amigos, Luis José Asilis Cortina agradeció a su padre Luis José Asilis, por la confianza depositada en él, así como a Juan Adrover, de quien dijo, su experiencia y disciplina ha permeado no solo a su persona, sino a todos los colaboradores de la empresa para hacerla mejor.



También dedicó unas palabras de agradecimiento a todos los mecánicos de la empresa “por su titánica labor, han mantenido y reparado la flota por los últimos 30 años”.