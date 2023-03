Email it

Si bien el Gobierno no tiene nada concreto a mano para proteger la producción dominicana de arroz frente a la desgravación arancelaria que está de camino, por lo menos lo está estudiando.



Ayer, el presidente de la Unión Arrocera Dominicana (UAD), Marcelo Reyes, informó que fue convocada para mañana la primera reunión de la Comisión Interinstitucional, liderada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, creada por el presidente Luis Abinader, para abordar el tema del arroz dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).



Reyes, que también preside la Federación Nacional de Productores de Arroz, explicó que este lunes serán definidos el lugar, hora y los temas de la agenda. Desde distintos litorales le han recordado al presidente Abinader que el DR-Cafta tiene rango de ley, y que intentar violentar lo establecido en él, acarrearía consecuencias, incluso que podría afectar las inversiones extranjeras y las relaciones con el principal socio comercial.



Esas puntualizaciones se han hecho, a propósito de que el jefe de Estado ha dado garantías de que no permitirá que el sector arrocero pueda irse a la quiebra, cuando de forma masiva comience a entrar arroz al país desde la nación norteamericana y Centroamérica, libre de aranceles. La UAD ha dejado claro que su intención no es propiciar una modificación ni una violación del acuerdo.



La desgravación arancelaria está prevista para 2025, según el calendario. República Dominicana se adhirió en 2003 a la negociación para el establecimiento del tratado entre los cinco países de Centroamérica y EE.UU. La primera fase en la que incursionó República Dominicana concluyó a inicios de agosto de 2004, con la suscripción del tratado puesto en vigencia el 1 de marzo de 2006 para varios países y un año más tarde para República Dominicana.

En la RD los precios los fija la Comisión Arrocera

El presidente de la UAD y de Fenarroz explicó que el arroz “Selecto A” a nivel local mantiene sus precios entre 28 y 30 pesos la libra. Si se quisiera calcular eso en kilogramos, el precio para ese volumen sería de 62 pesos. Y si se quisiera ver eso en moneda estadounidense, entonces el precio por kilogramo es de 1.08 de dólar en el mercado de la República Dominicana.