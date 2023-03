El empresario israelí, Tomer Shaked, ha identificado en la República Dominicana sectores como la tecnología, la energía y la construcción, entre otros, como áreas de interés para la inversión.

Tomer Shaked es un emprendedor israelí que ha estado expandiendo sus negocios en Latinoamérica en los últimos años y su enfoque se ha dirigido a la República Dominicana, un país que presenta grandes oportunidades y potencial de crecimiento.

Con experiencia siendo ‘Amazon Biz Owner’, inversiones, corretaje de bolsa y venta de productos electrónicos, Tomer ha estado buscando nuevas oportunidades de inversión en la región.

Como corredor de bolsa, Shaked ha estado invirtiendo su tiempo en estudiar empresas y sectores clave en la República Dominicana, y ha obtenido excelentes resultados. Su experiencia le ha permitido detectar oportunidades y riesgos que otros podrían pasar por alto.

“Creo que República Dominicana es un país que a futuro tendrá retornos de inversiones muy elevados debido a su riqueza en materia prima y las oportunidades de baja inversión y grandes rentabilidades. He hablado con muchos dominicanos porque me encanta este país pero ellos me dicen que estoy loco por querer invertir aquí y creo saber ver donde hay una buena oportunidad ” revela Tomer.