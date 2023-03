La calidad y frescura de las elaboraciones son la clave de su éxito

Para algunas personas uno de los principales obstáculos para llevar una alimentación saludable es la falta de tiempo. Las tareas rutinarias, además, pueden hacer que no tengas ganas de entrar a la cocina al regresar a casa.



Y esto añadido al exceso de trabajo puede conducirte a comer frente a tu computador alimentos de fácil preparación o algunos snacks.



Esta problemática tan común fue la punta de lanza para que la emprendedora Patricia Lantigua Rodríguez comenzara con Organic Good, un proyecto que invita a las personas a consumir preparaciones saludables que le aporten bienestar a su organismo.



Organic Good, los productos artesanales que nacen en medio de la pandemia, fueron la vía implementada por la empresaria para obtener más ingresos para el sustento de su hija.



“Desde joven he sido emprendedora en diferentes tipos de negocios pero lo que me hizo emprender con Organic Good fue la necesidad; me encontraba en una pandemia y sin dinero para poder sustentar a mi hija Monserrat”, explica durante un conversatorio con elCaribe.



La amante de la cocina se dedicó en medio del confinamiento a perfeccionar sus recetas y a crear otras, con el objetivo de potencializar sus estrategias y herramientas culinarias a través de la combinación de los alimentos.



Patricia cuenta que desde muy joven sintió la necesidad de ser su propia jefa y disponer de más tiempo para su familia, siendo ésta la primera razón para incursionar en varios proyectos para salir adelante.



“Organic Good llegó en plena pandemia. Un día mientras estaba en mi casa decidí abrir una página, colocar las fotos de mis preparaciones, crear un logo en una aplicación y todo empezó a fluir. Desde ese mismo día comencé a recibir pedidos” dice.



El primer producto que vendió la emprendedora fue la manteca de cerdo por petición de una clienta, y la aceptación fue tan buena que más tarde se convirtió en uno de los preferidos de los consumidores.



Actualmente, Organic Good cuenta con un menú de 70 productos, entre los que figuran los típicos pasteles en hojas, las empanadas, las tortillas, carnes sazonadas, los brownies, y la miel orgánica.



La empresaria, con casi tres años en el mercado, organiza menús semanales para pérdida de peso, con los cuales mejora la salud y regula el peso de sus clientes y los enseña a comer alimentos sin condimentos artificiales ni colorantes.



Se le puede contactar a través de Instagram en @organicgoodrd y mediante el número 829-602-1000.

“Organic Good están elaborados con ingredientes frescos que aportan bienestar a nuestra salud”, así lo define su creadora.



Patricia Lantigua Rodríguez asegura que la calidad es la carta de presentación en cada una de sus elaboraciones.



La joven se siente agradecida de Dios y de todas las personas que han acogido su negocio desde el día uno. Confiesa que sin ellos su proyecto no sería hoy una realidad.



Ingresos



Entre risas manifiesta que sus ingresos cambiaron notablemente después de que puso en marcha su iniciativa y que con ella ahora tiene una economía más sólida.



“Gracias a Dios he podido comprarme mi carro y mi apartamento con este negocio”, expresa.

Con cada preparación, la emprendedora realza las propiedades de los alimentos.

Mayor motivación



Organic Good es un negocio donde cada miembro de la familia de Patricia se involucra, su madre es la responsable de adobar las carnes; su hija hace los pasteles en hoja; sus hermanas se encargan de diseñar las recetas y su pareja ayuda con la recepción de los pedidos.



“A mi hija le inculco estos valores para que sepa que en el día de mañana, como su mami, puede hacer cosas maravillosas con sus manos”, precisa.



Recomienda a los soñadores a no detenerte ante las adversidades y luchar hasta que vean materializados sus sueños.



” Si emprendes algo y no resulta no es motivo para detenerse”, expresa la joven orienta de Santiago.