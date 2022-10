Arrecife Design resalta en sus productos la bondades del mar

Para la mayoría de las personas las playas son un lugar para relajarse y disfrutar de la naturaleza pero en el caso de la joven María Magdalena Toribio, esta significó una oportunidad para comercializar los productos que elaboraba.



“Yo vivía en la playa y ponía mis productos en paraguas de cana para comercializarlos”, cuenta a elCaribe

María comenzó a escribir notas para entregárselas a las personas que visitan la playa y los restaurantes, con la finalidad de cautivarlas para que conozcan sus productos bajo el nombre de Arrecife Design

La madre de Rosa Esther y José Aquiles, de 11 y 12 años respectivamente, expresó que sus hijos fueron su mayor motivación para el nacimiento de Arrecife Design, un proyecto que resalta en cada uno de sus productos las bondades del mar.



La empresaria confiesa que el valor por el trabajo y las ganas de salir hacia delante fueron inculcados por sus padres Santo Toribio y Luisa Maldonado Gómez, a quienes les debe todo lo que es.



“Nací en una familia humilde. Mis padres nos inculcaron a mis hermanos y a mí que la responsabilidad, honestidad y el respeto deben estar presentes en nuestro día a día”, dice.



Con cuatro años en el mercado, Arrecife Design, según su creadora, es un proyecto estable que trabaja artículos al gusto del cliente con elementos naturales como el yute, el coco, caracoles y los encajes.



“Caminaba toda la playa de Guayacanes a Juan Dolio vendiendo mis aretes de madera, para mí fue una experiencia muy valiosa. Todavía recuerdo las primeras personas que confiaron en mí, siempre les estaré agradecida” rememora con nostalgia.



María se define como una mujer soñadora y apasionada que no se limita ante nada y asegura que cada una de sus piezas son únicas e irrepetibles.



De acuerdo con María Magdalena, Arrecife Design representa y tiene una conexión directa con ella y la playa. “Amo la playa, ahí comenzó todo”.



“La pasión por lo que hago, brindar un producto personalizado y único para cada uno de mis clientes, son los elementos que me diferencian de los demás.”



“No solo vendo cosas, trato de vender emociones y experiencias a través del buen servicio”, manifiesta.



María confecciona en su proyecto sombreros, gorros, aretes, carteras ,trajes de baño, entre otras piezas.

Los precios de los artículos elaborados en Arrecife Design oscilan entre 500 y 890 pesos.



Puedes comunicarte con María Magdalena Toribio a través de Instagram en @arrecifedesign o en el número 829-827-9378



Además de su proyecto, Toribio se dedica a la venta de pampas grass, un elemento decorativo para el hogar, y a la realización de eventos.



“Hago muchas cosas. Mis amigos dicen que soy muy creativa y siempre estoy inventando algo”, expresa con una sonrisa.



Rentabilidad



Al ser cuestionada sobre la rentabilidad de su proyecto, la empresaria aseguró que sus ingresos han cambiado sustancialmente.



María Magdalena afirma que todo lo que trabajes con disciplina es rentable, aunque sea vendiendo mentas, dice.



“Claro, no soy millonaria ja, ja, ja, pero tengo grandes expectativas con este proyecto y todavía estoy en la etapa de crecimiento”, precisa.



Cuenta, además, que tuvo la oportunidad de conocer a una persona que le facilitó el conocimiento y las herramientas para comercializar sus productos en las redes



“Me ayudó una persona muy especial. Ella me dijo que el mundo debía conocer mi talento y me creó una página en Instagram y en Facebook y me enseñó a usar las redes sociales para dar a conocer mi trabajo. Gracias a las redes puedo recibir los mensajes positivos de las personas que compraban mis productos”, sostuvo.



Familia



La joven dice sentirse agradecida y afortunada por la familia que tiene, alega que ellos siempre han estado para ella.



“He tenido el apoyo de mi familia, de mis niños. Me siento una persona afortunada por siempre me encontrarme con personas de buenas vibras”, manifiesta.

Los sombreros son su especialidad. El sello de la empresa es la calidad y variedad de de sus piezas.

Consejo

“Lo más importante es emprender en algo que sepas hacer y te apasione. Hacer las cosas con amor, no solo por dinero, tener persistencia y trabajar con disciplina”, recomienda.