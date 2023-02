Su iniciativa -Taquería Guanajuato-RD- busca cambiar el concepto que tienen los dominicanos sobre esa gastronomía

Con el pasar de los años en la República Dominicana se ha vivido un apogeo de transculturación alimentaria, por los múltiples inmigrantes que residen en su territorio, situación que la hace convertirse en el escenario gastronómico de países como Venezuela, México, Colombia, Perú, Costa Rica, China y Estados Unidos.



Un vivo ejemplo de esto es el mexicano Axel Arrieta, quien se aprovechó del gusto que tienen los dominicanos por la comida de su país e inició su negocio Taquería Guanajuato, un espacio tranquilo dedicado a los amantes de los tacos.



“Al ser yo mexicano siempre tuve la intención de poder ofrecer mi sazón y generar esa nueva alternativa. Creo que no existe una comida mejor que otra, solamente es diferente y con un sazón propio de quien la elaboró”, le cuenta Axel al periódico elCaribe



El empresario llegó al país hace 10 años por una oferta de trabajo para ocupar el cargo de gerente de una empresa. Una propuesta, según él, tan buena que aceptó sin dudar, y piensa que fue una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida.



Axel Arrieta manifiesta que aunque viene de una generación educada para ser un trabajador formal, no quiso seguir esos pasos y decidió aprovechar las herramientas que le brindaba la compañía para crear su propia empresa.



“Un compañero una vez me dijo: entregamos proyectos excelentes, generamos ahorros y rentabilidad, por qué no hacer eso en pro de uno mismo”, rememora en la conversación.



Sus metas son palpables cada día en su proyecto Taquería Guanajuato, donde cocina junto a su equipo para todas las familias que se dan cita desde tempranas horas de la tarde en el lugar.



Con la toma de un ticket se asignan las mesas y se inicia la dinámica de los comensales para degustar las diferentes presentaciones de los tacos, como adobada, res, chorizo y lengua. Estos preparados están a la opción del cliente con la selección de la tortilla de maíz o trigo.



“Lo que más esperan los clientes en el sitio es el tiempo que se toma en desocupar una mesa, pero la gente ha ido entendiendo el concepto de que no somos un sitio para compartir toda la tarde sino para ir a comer, disfrutar un rato y seguir tu rumbo”, explica Axel



Otro platillo que se puede encontrar es La Gringa, una típica preparación de tortilla de trigo, lechuga, cebolla, tomate, mozzarella y que tiene un ingrediente principal que puede ser adobada, res o lengua.



También el menú cuenta con los tradicionales burritos, las quesadillas sencillas y de hongos, los volcanes, las quesabirrias y el alambre; este último es un plato realizado con carne de res, tocineta, chorizo, salchicha, pimiento y cebolla, y que se acompaña de cuatro tortillas.



El nombre de Taquería Guanajuato fue dado por Axel en honor al Estado de Guanajuato de su país. Aprovecha el diálogo para explicar que muchas veces los nombres comerciales que aparentan tener una esencia o toque de México no ofrecen algo realmente mexicano.



La intención del fundador de Taquería Guanajuato RD es que la gente se vaya convencida de que la comida es meramente mexicana porque entiende que en República Dominicana se tiene un concepto equivocado de lo que es la comida mexicana.



“La cocina es la vía para expresar todo lo que siento. Cuando preparo algo me gusta que las personas lo disfruten”, expresa el empresario de 49 años.



Taquería Guanajuato inició con una comunidad en Instagram de 200 seguidores y en tan solo seis meses en el mercado, ha incrementado a 23 mil.



El establecimiento está ubicado en la calle Doctores Mallen, esquina calle Gala, en el Distrito Nacional. Por la red social Instagram se localiza en @TaqueríaGuanajuatoRD.



Receptividad del consumidor



El empresario, quien está enfocado 100 % en su negocio, se siente bendecido por el apoyo recibido de parte de las personas que han creído en él desde el principio del proyecto.



“Apenas cumplimos seis meses y hemos incrementado la cantidad de comida, reacomodamos espacios para poder colocar más mesas, y nuestra intención es durar por mucho tiempo en el gusto de la gente, buscando nuevos espacios para que nos puedan acompañar”, dice.



Desde el punto de vista del emprendedor Axel, para que un negocio crezca y se mantenga requiere de muchos sacrificios.



“Hemos mejorado los ingresos, pero no tanto como la gente se imagina. Hay muchos gastos en los que uno incurre, y también significa un gran sacrificio personal y familiar”, puntualiza.



Destacó que Taquería Guanajuato hoy es realidad por el apoyo desmedido de toda su familia desde que comenzó esta historia. “Ellos son la pieza que hace que todo lo demás pueda funcionar. Estamos involucrados todos en el día a día y se colabora en todo lo que se puede sin descuidar el resto de las actividades”, resalta.



De otro lado, plantea que el temor siempre va a existir y la gente se acomoda a él porque lo conoce. “Tú puedes cambiar tu vida por completo y vale la pena intentarlo. Como dicen por ahí, si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Siempre debes seguir, avanzar”, sugiere.