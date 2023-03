Email it

El nuevo salario mínimo mayor que tendrá desde el próximo mes de abril el sector privado no sectorizado será inferior en RD$1,778.40 al costo actual de la canasta familiar del primer quintil, el grupo que acoge a las familias de menores ingresos.



Los RD$24,150 que será desde abril próximo el salario mínimo más elevado del sector privado apenas cubre 93.14 por ciento del costo de los bienes y servicios básicos de los hogares del primer quintil, que subió RD$19.44 en febrero y cerró a RD$25,928.40.



En comparación con el salario mínimo menor, que sube desde abril a RD$13,685, el faltante con la canasta más baja es de RD$12,243. El nuevo nivel solo cubre el 52.78 por ciento del costo de la canasta del quintil número 1.



Medido frente a la canasta nacional, que con un incremento de RD$46.70 en febrero pasado se colocó en RD$43,531.64, el déficit del salario mínimo mayor que regirá desde el próximo mes será de RD$17,603.24.



El mayor de los salarios mínimos vigentes en abril próximo, al costo de hoy solo cubre el 59.56 por ciento de la canasta nacional. En abril la cobertura pudiera ser más insuficiente si en marzo en curso la inflación sube.



El miércoles de la semana en curso el Comité Nacional de Salarios (CNS), un órgano tripartido dependiente del Ministerio de Trabajo, dispuso un aumento general de salario en el sector privado no sectorizado, de un 19 por ciento, con un 15 por ciento efectivo desde abril próximo y un 4 por ciento diferido a febrero del 2024.



El aumento absoluto mayor



En virtud del aumento cuya aplicación entra en vigencia en aproximadamente tres semanas y media, el salario mínimo mayor aumenta RD$3,150 y se coloca en RD$24,150. El salario mínimo mayor es el que deben pagar las empresas clasificadas como grandes, que son las que tienen de 151 empleados en adelante.



Para las empresas medianas, cuyo tope de nómina es hasta 150 empleados, el incremento es de RD$2,888 y el salario mínimo mensual a pagar desde abril será de RD$22,138. Hasta la fecha pagan un mínimo de RD$19,250. En cambio las pequeñas empresas te4ndrán que incrementar el salario mínimo en RD$1,935 para llevarlo de RD$12,900 a RD$14,835.



Para las microempresas, una categoría creada en el 2021 en la última revisión salarial, el nuevo salario mínimo será de RD$13,685, un aumento de RD$1,785 con respecto al vigente todavía, que es de RD$11,900.



Mientras que para las otras dos actividades o áreas alcanzadas dentro del sector privado no sectorizado, que son las empresas que ofrecen ser vicio de vigilancia de seguridad, y los jornaleros agrícolas, los incrementos de la paga mínima fueron de RD$2,587.50 y RD$75.00, respectivamente. En el caso de la jornada agrícola fue llevada de RD$500 a RD$575 por jornada de hasta 8 horas por día de labor.

El sueldo mínimo de los vigilantes privados fue subido de RD$17,250 a RD$19,837.50 al mes.

Presidente Abinader prometió alza real

Cuando se complete el alza aprobada antes de ayer por el CNS, dentro de 11 meses, el salario mínimo mayor subirá a RD$25,116, el segundo mayor a RD$23,023, el tercero llegará a RD$15.428 y el cuarto, el de las microempresas, completará su monto proyectado de RD$14,232. En su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero pasado, el presidente Luis Abinader anuncio que instruiría al Ministerio de Trabajo a convocar el CNS para aprobar un alza del salario mínimo que no quedara en un simple ajuste por inflación, sino que fuera un aumento real.