Email it

Para cumplir metas financieras o enfrentar imprevistos, además del ahorro, existen otras alternativas, y una de ellas es el crédito bancario.



El crédito bancario consiste en un acuerdo en el que una entidad financiera otorga a una persona una cantidad determinada de dinero para la adquisición de bienes o servicios, y el compromiso -de quien lo recibe- de devolverlo en el tiempo que se ha establecido.



Las entidades de intermediación financiera ofrecen varias modalidades de crédito, que se ajustan al proyecto o a la necesidad que se tenga.



La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) en un artículo contenido en la Guía para Desarrollar tus Habilidades Económicas y Financieras (titulado como Relación entre el Ahorro, los Bancos Múltiples y el Bienestar Social), cita entre las modalidades crediticias el préstamo de consumo, el hipotecario, el de vehículos y los créditos comerciales.



El de consumo permite adquirir bienes y pagar servicios, el hipotecario se utiliza para comprar, construir o remodelar viviendas, del crédito de vehículos, tal como lo indica su nombre, permite realizar la compra de vehículos, y el préstamo comercial se otorga a las empresas para costear sus operaciones.



En República Dominicana, los bancos múltiples no son los únicos que ofrecen el servicio de intermediación financiera. Hay otras entidades de intermediación financiera, autorizadas por la Ley Monetaria y Financiera.



Sin embargo, los bancos múltiples son los de mayor tamaño.



Al mes de diciembre de 2022, la cartera de créditos del sistema financiero dominicano era de RD$1.61 billones (1.61 millones de millones), registrando un crecimiento interanual de un 14.8 % en términos nominales, superando los niveles mostrados en los últimos 7 años con un crecimiento promedio de 10.1%.



La cartera de créditos continúa siendo –según el corte a diciembre pasado- el componente más importante de los activos totales del sistema financiero, lo que representa el 53.9 %.



Las cifras de la Superintendencia de Bancos, no obstante, indican que ha experimentado una reducción en su participación de 4.0 puntos porcentuales (interanual), que se ubica por debajo de la media del último lustro (5 años) de 57.6 %, debido al contexto de la pandemia y a las medidas de política implementadas para contrarrestar sus efectos; este fenómeno se observa a nivel mundial.



La dinámica de la distribución de la cartera de créditos por tipo de entidad determina que los Bancos Múltiples y las Asociaciones de Ahorros y Préstamos concentran una participación de un 97.1%.



El resto corresponde a Bancos de Ahorros y Crédito (2.5 %), Corporaciones de Crédito y las entidades públicas de intermediación financiera, ambas con 0.2 %.



A nivel público-privado, el saldo adeudado de préstamos al sector público mostró una reducción de un 16.7 % en los últimos 12 meses (visto el dato a diciembre de 2022), equivalente a RD$6,912 millones, que presenta un saldo de RD$34,486 millones.

Cuándo tomarlo… una pregunta muy frecuente

“El crédito bancario es de gran valor, por la posibilidad que ofrece de satisfacer las necesidades de consumo e inversión de las personas y empresas. No obstante, para recurrir a un crédito se debe considerar el estado de las finanzas para evitar tener dificultades a la hora de cumplir con la responsabilidad de pago”, plantea la ABA.



Algunas recomendaciones a tomar en cuenta al momento de tomar un crédito son la de tener una fuente estable de ingresos, como un empleo o negocio y no exceder la capacidad de pago, es decir, que las deudas no sobrepasen el nivel de ingreso.