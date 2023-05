El ministro de Interior dijo que el 20% de los agentes son mujeres y que en el futuro se aspira a que lleguen al 40%

El ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez Martínez, informó que en los próximos días el Gobierno inaugurará alrededor de 50 nuevos cuarteles policiales de 106 que están actualmente en construcción como parte del proceso de transformación de la Policía Nacional.



Las nuevas construcciones de estancias para agentes tienen un enfoque en dignificar a las mujeres de la uniformada, debido a que representan el 20% del total y el Gobierno aspira a ampliar el porcentaje de féminas en las filas de la Policía hasta llevarlo al 40%.



“De los 717 cuarteles policiales no había un solo baño separado para la mujer policía, pese a que un 20% de la policía son mujeres; los cuarteles que hoy estamos construyendo son con baños separados para la mujer policía y cuartos separados la mujer policía; pero no solo eso, del 20% de las mujeres policías, que yo aspiro a que sea un 40% en el futuro, nosotros instalamos tres centros de lactancia y vamos a instalar 15 centros de lactancia para que la mujer pueda lactar”, resaltó. El funcionario informó que en 2021 fueron inaugurados 55 cuarteles.



El ministro de Interior y Policía resaltó que se han logrado avances en materia de combatir la inseguridad ciudadana y que la prueba es que el país está “en la media del promedio” de América Latina. “Después de un año encerrado hubo un aumento del crimen, sobre todo por convivencia; el tema de convivencia es el que está afectando a la República Dominicana”, afirmó.



Vásquez Martínez reconoció que a pesar de que están conscientes de que hay que trabajar para seguir mejorando la seguridad ciudadana con programas en los sectores y mejoras en el cuerpo de Policía, la República Dominicana no figura entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Según los datos que presentó, de los países de la región aparecen ciudades de Haití, Jamaica, Puerto Rico, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, México, Brasil y Honduras. Resaltó que ninguna ciudad del país figura en esa lista.



Explicó que luego de que el mundo se abrió tras la pandemia del coronavirus en 2022, hubo un rebrote de homicidios por convivencia.



El funcionario dijo que la prueba es que de cada tres homicidios, dos son por convivencia y uno por delincuencia. Por eso hay que trabajar desde la escuela la educación en una cultura de paz. “Estamos trabajando para este año reducir esa tasa de homicidios”, prometió.



Vásquez Martínez estuvo acompañado de la viceministra de Seguridad preventiva en gobiernos provinciales, Ángela Jáquez; Sonia Espejo, procuradora general de Corte y coordinadora del programa de Capacitación de red de líderes mediadores comunitarios.



“Programas para rescatar valores”



El ministro de Interior y Policía explicó que los distintos programas de intervención de sectores populares como parte de la estrategia de seguridad ciudadana que implementa el gobierno, buscan cambiar la mentalidad y la forma de convivencia en los barrios intervenidos.



Uno de esos programas fue puesto en marcha recientemente: “De vuelta al Barrio” que consiste en resaltar los modelos de éxito para contrarrestar los antivalores que ahora son imitados por la juventud.



“Esa es la esencia del programa De Vuelta al Barrio, volver a nuestros valores, volver al trabajo, volver a la honestidad, volver a la educación, volver a soñar para lograr éxito en la vida y conseguirlo; modelos como el de Pedro Martínez o el de Mireya Ruiz, que fue la mas grande voleibolista, ver cómo esas personas lograron el éxito después de tanto trabajo, para construir una República Dominicana diferente”, expresó Vásquez Martínez.



El funcionario continuó la reflexión sobre los cambios que afirma se han producido en los paradigmas a seguir:



“Los paradigmas del barrio antes eran, el profesor, el médico, el joven que salía del barrio, el barrio lo veía como una gran heroína; antes el referente del barrio era el dirigente comunitario, el dirigente deportivo, el mejor estudiante, recuerdo que cuando un joven iba a competir y ganaba y trascendía, la gente lo veía como un súper héroe; esas cosas han cambiado en la República Dominicana y ahora de buenas a primeras el referente es el dueño del punto de droga, el matatán, y eso no puede seguir siendo”.



Informó que en los próximos días se iniciará un nuevo programa componente de la estrategia de seguridad ciudadana sobre la salud mental. “Nosotros estamos cubriendo todos los aspectos en lo que tiene que ver con el tema de seguridad”, afirmó.

Vásquez Martínez, la magistrada Espejo y la viceministra Jáquez,apuestan a programas. El ministro de Interior fue enfático en que hay que tratar la violencia en la convivencia.

Los resultados de reforma policial



El ministro de Interior y Policía y presidente del Consejo Superior Policial, al resaltar los avances del programa central de seguridad ciudadana que implementa el Gobierno, Mi País Seguro, explicó que cuenta con 158 mesas locales en todos los municipios del país que tiene como eje central la transformación de la Policía Nacional.



Entre los avances de la reforma policial apuntó la creación de la Dirección de Análisis y Documentación delictiva que fortalecerá las capacidades de la Policía para la persecución del delito y que incluirá una aplicación para las denuncias virtuales para que la gente la haga a través de dispositivos electrónicos.



Jesús Vásquez Martínez resaltó que como parte de las nuevas prácticas de transparencia, en la gestión del presidente Luis Abinader se han realizado 9 mil 800 ascensos de agentes de la Policía sin que “tuvieran que hablar con nadie para ser ascendidos”.



“Ni con el presidente de la República, ni con el ministro de Interior y Policía, ni con el director de esa institución, es decir, hemos dado un paso importante para la transparencia en la Policía Nacional”, aseguró el funcionario.



En cuanto a la estrategia de educación para los agentes de la uniformada, explicó que consiste en la capacitación de 35 mil policías que están en servicio, a través de un total de mil 400 cursos que serán impartidos. Dijo que para eso se han firmado acuerdos con 15 universidades.



Como parte de ese programa, detalló que ya se han graduado 901 nuevos agentes, que cumplieron con los nuevos perfiles en el proceso de transformación y profesionalización de la Policía.



“Esto incluye un nuevo modelo educativo, reformas curriculares en la estructura organizacional, talento humano, educación y cooperación continua, es decir estamos implementando una nueva cultura policial, basada en valores y proximidad con el ciudadano, que va de la mano con un proceso de evaluación de desempeño o depuración que ya está en curso”, precisó.



El funcionario añadió que la reforma educativa también está enfocada en los derechos humanos, abordaje al ciudadano, manejo de crisis y que el uso de la fuerza sea bajo criterios profesionales.



“Es una verdadera transformación en la Policía Nacional, la meta es en los próximos diez años formar por lo menos 10 mil policías con lo mejores entrenamientos y sobre todo, equipada para que esa Policía pueda darle la seguridad ciudadana que toda la sociedad necesita”, expresó Vásquez Martínez.



Otro componente de la estrategia de seguridad del programa “mi país seguro” es sacar las armas ilegales de las calles. Sobre ese particular, el ministro de interior y Policía informó que se han recuperado 11 mil 236 armas de fuego.



Adelantó que este viernes tienen un operativo para recuperar más de 700 armas y que con ese número sumarán más de 12 mil las armas de fuego que han sacado de las calles en el tiempo que lleva la implementación de esa estrategia. El plan piloto arrancó en Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

Paquete económico para agentes de PN

El ministro de Interior y Policía valoró las mejoras que se han logrado para los agentes de la uniformada en el paquete de beneficios económicos. Lo primero que resaltó fue la mejora en el salario que, según dijo, de ganar un sueldo 7 mil pesos en 2010 y 10 mil en 2020, un raso de la Policía ahora devenga un salario de 24 mil 555 pesos. Entre los puntos figuran el seguro médico de calidad, transporte gratis en el Metro, Teleférico y la Omsa. También la compra de alimentos a bajos precios en Inespre y un acuerdo con los Comedores Económicos que suministra comida gratuita a los policías. Igualmente, se hizo un acuerdo con 52 universidades para que los hijos de los agentes policiales reciban becas de estudios superiores. Sobre la calidad del seguro médico, dijo que es de los mejores que se otorgan a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).Dijo que todos esos beneficios son muestras de un verdadero cambio en la Policía.