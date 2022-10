Reitera que llevarán a los entes judiciales a los suplidores que incumplieron con el Minerd

La primera vez que el Gobierno asignó el cuatro por ciento del producto interno bruto al Ministerio de Educación (Minerd) fue en el año 2013, pero no todos los recursos que asigna el Ejecutivo a la cartera se utilizan con fines educativos.



Así lo informó ayer el titular del organismo, Ángel Hernández, quien indicó que del fondo de la institución, que para el próximo año recibirá el 22 por ciento del presupuesto nacional, sólo el cinco por ciento llega a lo que puede contribuir a elevar la calidad del sector; que es la parte pedagógica, los recursos para el aprendizaje, la formación docente y la inversión en equipamiento. Mientras que un 82 por ciento se usa en el pago de salarios.



“Hay que lograr que el dinero rinda lo más posible en lo que es importante, que es impactar cualitativamente el sistema”, expresó el funcionario en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Aseguró que el cuatro por ciento también ha servido para que muchas personas hagan dinero en detrimento de uno de los objetivos más importantes del Minerd, que es el aprendizaje de los niños.



“No se ha dedicado el recurso a lo que tiene que dedicarse, porque ha habido mucha gente interesada en hacer política”, resaltó.



Dijo que el organismo tiene que garantizar formación, capacitación y enseñanza en las aulas.



Sometimiento judicial



Hernández reiteró que llevarán a la Justicia a los oferentes de butacas y dispositivos electrónicos que incumplieron con la entidad. Además, detalló que solicitarán a las autoridades correspondientes que sean eliminados del registro de suplidores del Estado.



“Estamos procurando que haya consecuencias de las cosas que han hecho indebidamente”, expuso el educador, al indicar que crearon un grupo de abogados que junto a los juristas que designó el Gobierno para recuperar los bienes estatales darán seguimiento al tema.



Agregó que de los ganadores de la licitación que se hizo el año pasado para llevar 187 mil pupitres a los centros educativos, solo uno devolvió 14 millones de pesos de lo pagado, y el resto que también recibió un adelanto de un 20 por ciento no ha devuelto el dinero a pesar de no cumplir el contrato.

“Hay una señora que desde el 2017 ha participado en cinco licitaciones y en ninguna ha entregado una butaca”, añadió.



Reveló que están trabajando para recuperar todo el dinero de la entidad.

Comunicó que hay alrededor de 300 mil dispositivos electrónicos pendientes de entrega, y que también están suspendiendo los contratos y la licencia de proveedor de quienes no cumplieron con la construcción de escuelas.



Destacó que 129 van estar listas en diciembre, y que ya están licitando para el próximo año la construcción de 1,000 modelos de tres aulas para los niños de tres, cuatro y cinco años, para cumplir con lo planteado por el presidente Luis Abinader, de incorporar a los pequeños de esas edades en los recintos.



Auditoría



En la entrevista de la que participaron el director de este medio, Nelson Rodríguez, así como el jefe de Redacción de apertura, Héctor Marte, la directora de CDN, Alba Nely Familia, y la periodista Katherine Hernández, el ministro dijo que están haciendo una auditoría con el Ministerio de Administración Pública (MAP), la cual comenzaron en la sede central donde supuestamente trabajan 7 mil personas.



“Hemos suspendido muchísimas nóminas que hemos encontrado de muchos tipos, de personas designadas con salario de 150 mil y 200 mil pesos que no hacían nada”, explicó.



Manifestó que a su llegada a Educación, también solicitó una auditoría a los primeros años de gestión del presente Gobierno, la cual encabezó el actual ministro sin Cartera, Roberto Fulcar.



Cambios en la jornada extendida



Ángel Hernández informó que crearon una comisión para analizar todo lo que tiene que ver con la modalidad de clases extendida, con el objetivo de procurar que las ocho horas que tienen los alumnos en las aulas se utilicen con mayor eficiencia.



Declaró que el tiempo disponible de los estudiantes de básica se empleará en la enseñanza de la ortografía, caligrafía, lectura comprensiva, deportes y arte.



Señaló que los escolares de mayor grado trabajarán con el programa de inglés que está desarrollando el Ministerio de Educación, para que puedan mejorar su competencia en la lengua.



Asimismo, anunció que se les enseñará programación y robótica para elevar la capacidad de empleabilidad de quienes pasarán a la universidad.



Por otro lado, destacó que impulsarán mejoras en los planteles escolares para que el aprendizaje de los menores se desarrolle bajo condiciones óptimas.



“Durante mucho tiempo en el Ministerio de Educación se han descuidado los aspectos básicos, que son justamente la preocupación central que estamos promoviendo ahora que es el aprendizaje de los niños; pero para que haya un aprendizaje eficiente tienen que darse las condiciones, y una de ellas es que las escuelas estén funcionando adecuadamente”, puntualizó.



Para hacer frente a la situación, dijo que tienen un fondo de 3 mil 400 millones de pesos para la readecuación de los centros, por lo que no habrá que esperar a que culmine el presente año escolar para arreglar la electricidad, los baños o los techos.



Del mismo modo, indicó que ya está en ejecución un programa que será permanente, para reparar las butacas.



Cuantos optaron por el bono escolar



Ante la falta de espacio que se generó en las escuelas públicas para el periodo lectivo que comenzó el miércoles 21 de septiembre, el Minerd tuvo que recurrir a crear el Programa de Atención a la Sobrepoblación Escolar (PASE), con el que entregan un bono de 500 dólares a los alumnos que quedaron fuera del sistema público para que puedan inscribirse en colegios privados.



Hernández detalló que la iniciativa era para impactar a alrededor de 100 mil niños; sin embargo, hasta ahora solo han solicitado la ayuda 1,730 dispersos en Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal e Higüey.

Explicó que el bono es una parte de los fondos del Ministerio y se entrega a través del programa Supérate.



“Es muy difícil transferirle a un colegio por ejemplo mil pesos mensuales, porque habría que hacer un contrato por 1,500 personas diferentes; se va hacer a través de los programas que el Gobierno tiene de subsidios, que ya tiene una infraestructura montada para esos fines”, apuntó

Héctor Marte, Katherine Hernández, Manuel Estrella, el Ministro Ángel Hernández, Nelson Rodríguez, Alba Nely Familia y Ancell Sheker. Ángel Hernández, Ancell Scheker y la directora de Despacho del Minerd, Alba Ventura. Durante la entrevista el ministro de Educación habló sobre el nuevo año escolar. El ministro y sus acompañantes compartieron con ejecutivos y periodistas de este medio.

Educación y ADP



El ministro afirmó que las relaciones entre la entidad y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) están fluyendo de la manera correcta.



Dijo que desde que ocupó el puesto en agosto ha realizado tres reuniones con la alta dirigencia del gremio, incluso este miércoles tendrán otra, para abordar temas relacionados a la educación del país.



“El Ministerio no puede trabajar solo, necesita colaborar y trabajar con los docentes, por lo tanto trato de hacer una excelente relación con ellos para que el sistema pueda funcionar sin traumas”, precisó.



En uno de los encuentros se discutió el tema de los paros, y es que en el pasado año escolar la agrupación sindical paralizó en varias ocasiones la docencia en busca de reivindicaciones.



La calidad educativa



El ministro confirmó que los estudiantes dominicanos tienen un desfase en términos de aprendizaje de al menos dos años en los primeros cuatro grados de primaria, que aumenta a cinco cuando llegan al bachillerato.



En ese orden, enfatizó que los recursos de la institución no están orientados hacia lo que es importante.

La falta de profesores en algunas escuelas

El ministro de Educación, Ángel Hernández, informó que realizarán un nuevo concurso de oposición docente, pero focalizado en las áreas de conocimiento que carecen de maestros. El funcionario señaló que hay 5 mil personas en el registro de elegibles que participaron en el del año pasado, pero destacó que estos no imparten las asignaturas que tienen mayor déficit de profesores. De acuerdo con la viceministra de Asuntos Docentes y Pedagógicos, Ancell Scheker, en algunas zonas del país faltan docentes de matemáticas, inglés, ciencias naturales, al igual que de educación artística y educación física. Según datos del ente gubernamental, de los profesionales del magisterio que participaron en el último concurso de oposición, sólo 19 mil 181 aprobaron la prueba, los cuales no ingresaron inmediatamente a la carrera docente, porque deben tener un año probatorio establecido legalmente por el organismo.