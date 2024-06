¡Hola, queridos lectores de elCaribe! El tiempo es implacable e inevitable como la muerte misma… Forma parte de esas cosas con las que no podemos batallar ni tratar de comprender, sino entender que vivir el presente sin dañar es lo que cuenta.



No se asusten por la forma como comienzo esta entrega, pero les adelanto la razón que la sustenta: olvidé que debía escribir mi columna y un recordatorio me hizo filosofar de esta manera y hasta me río mientras escribo, pero además, también me hizo tomar conciencia de que hay momentos en que nuestra memoria no es tan activa como en esos años de tanta energía, pocos afanes y divina juventud neuronal.



¡Vamos al grano! Comparto una duda recurrente que me expresó una compañera del bachillerato, sí, oriunda de Puerto Plata, mi tierra natal. Me preguntaba Kelvis Francisco que si estaba bien utilizar como pronombre “una” cuando se refería a alguna acción que ejecuta ella o que si solo se empleaba “uno” aplicado para ambos géneros.



Pues sepan, queridos lectores, que el empleo de “uno” y “una” como pronombre para hacer referencia a una acción del “yo” es perfectamente válido. Las Academias nos explican que cuando usamos frases como “Una está muy segura en esta ciudad” o “Uno no quiere envejecer, pero es invevitable”, estamos haciendo uso del pronombre indefinido.



Para afianzar aun más esto, la RAE especifica lo siguiente: El pronombre indefinido “uno” puede usarse con referencia al yo que habla. Lo normal en ese caso es establecer la concordancia de género en función del sexo o del género de la persona que habla: “Una ya no está para estar cogiendo lucha”.



Ahora bien, y ojo con esto: en el caso de que la mujer que habla no haga alusión directa a sí misma, sino que habla en términos generales, podrá usar el indefinido “uno”, aludiendo al ser humano en general; así, podría ponerse en boca de una mujer una frase como “En este país en que vivimos, uno ya no sabe si está seguro”.



Otros aspectos interesantes sobre el indefinido ‘un(o)’, ‘un(a)’ (pl. unos, unas), es que puede funcionar como determinante, caso en que se denomina más específicamente artículo indeterminado o indefinido: “Me ha mordido una serpiente”; o también como pronombre que en este caso sería: “Una de tus hermanas me llamó ayer”.



La RAE explica que lo normal es que el pronombre indefinido “uno”, “una” solo se use en singular en construcciones partitivas (uno de ellos, una de mis amigas), y que para los usos en plural se emplee el indefinido algunos: “Algunos de ellos”, “algunas de tus amigas”, y no “unos de ellos”, “unas de tus amigas”.