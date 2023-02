Hay personas que quieren enseñarnos cosas que ni siquiera ellos han sabido aprender, mejor dicho no han tenido el valor de tolerar y comprender. La verdad se hace vida en el entendimiento así como la promesa se hace realidad por la fe. Eres una pieza de la eternidad llamada a reflejar la verdad, no eres lo que tu realidad quiere hacerte parecer.



El respaldo de una moneda en cualquier país es su verdadero valor, el aire es existencia, sin él desaparecemos, el agua es subsistencia, sin ella no sobrevivimos por mucho, la verdad es vida; Su vida fue el precio pagado por ti en la cruz. Sin verdad no tendremos vida eterna, entonces ¿vives o sobrevives? ¿Es lo eterno real para ti? Si es así estás caminando en la verdad.