No profundizamos en el amor de Dios ni en sus verdades más allá de lo que nos atrevemos a hacerlo con nosotros mismos.



Puede ser aterrante conocer quien estoy siendo, quien podría ser en mi mejor momento o en mi peor circunstancia. Qué tan bajo es lo más bajo de mi o que tan corto es mi tope actual… ¿Soy capaz en un momento dado de tomar impulso desde lo más bajo de mi para subir mi tope?¿ Ver tan de cerca el tope de otros me dejará retorcido en la gatera? ¿Qué me mueve? Será el amor, el ego o la avaricia…? ¡Una visita a la cruz lo resuelve! Lo mejor de alguien puede ser eclipsado por el pecado y lo peor de cualquiera puede ser rescatado por amor!