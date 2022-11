Email it

Cuando no somos quienes podemos nos desgastamos más, cuando no somos quienes debemos nos desperdiciamos. La fuerza para todo lo que hacemos brota del interior y la vida espiritual es medular para alcanzar logros y capitalizar nuestra esencia. La guianza divina está a la distancia de un momento profundo y genuino… ¿Por qué contaminar tus profundidades? Desecha toda ira, frustración, desaliento, duda y la mentira en cualquier formato. Tenemos derecho a tener una mala temporada pero el dolor no nos autoriza a tirar por la borda nuestra reputación, sacrificios o logros. Despídete del auto sabotaje y abraza tu fe, Dios usará lo que eres, para llevarte a lo que diseñó cuidadosamente para ti, pero tu actitud determinará quién terminarás siendo.