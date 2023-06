Tu peor momento no es cuando estás en el epicentro de la crisis, o cuando te sientes fatal, tampoco cuando ignoras algo vital, o cuando no tienes valor para vivir lo revelado, ni cuando quieren ayudarte a costa de una ventaja mayor… No no no, tu peor momento es “cuando no estás preparado para la verdad”, y no sabes qué hacer con tanto, prefiriendo evadir, buscar culpables, o engañarte y engañar, pedirle un préstamo al orgullo, hipotecando tus principios.



Tu peor momento es cuando quieres asumir la verdad en cuotas y la mentira de contado, haciendo del placer una serie y del amor algo “para nada serio”, de la fe un misterio y de la religión un monasterio. Despierta, la mentira abre muchas puertas, y el infierno las mantiene abiertas.