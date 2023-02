El Salmo 34:9 enseña: Los que le temen tendrán todo lo que necesitan”, sin embargo, por miedo al rechazo o perder ventajas muchos van en vía contraria a vivir por fe.



Es preferible temer a Dios que temer al hombre. Temer a Dios es tomarle en cuenta cuando pensamos, hablamos y ejecutamos, es reconocer que él es Alfa y Omega en todo, gobierna sobre todo y que no existen acciones sin consecuencias. Los que le temen priorizan con Dios, hacen hábitos conforme a Dios, tienen actitudes que reflejan la verdad y bondad de Dios, no toman decisiones de vida sin tomar en cuenta la palabra de Dios y no sabotean el propósito que Dios tiene con ellos.



En otras palabras, para ellos Dios es una prioridad y no una opción.