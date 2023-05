(1 de 3)

He querido compartir el informe a la Asamblea de Rehabilitación porque son tantas las personas que hacen posible esta obra de amor, que dejarlo en unas pocas manos no sería la forma adecuada de agradecerles.



Terminamos el año 2022 satisfechos del fortalecimiento institucional, la ampliación de la cobertura y reactivación de los servicios, sobrepasándose las 5,500 atenciones diarias de forma estandarizada, lo que nos permitió alcanzar nuestra meta y cerrar con un total de 1,400,736 servicios al mes de diciembre, lo que representa un aumento de un 13.1% con relación al año anterior y un 5.9% superior al 2019.



Hay indicadores claves que nos permiten valorar y evaluar las condiciones de prestación de servicios, desde el flujo de atención de personas de nuevo ingreso, el crecimiento sostenido de la cartera y volumen de servicios por centros, el aumento en la frecuencia en los días de consultas y terapias, las notas de evolución y recuperación de las personas atendidas, que refieren el nivel de efectividad de los tratamientos; así como el nivel de aprendizaje, el desarrollo de habilidades y las mejoras en la autonomía que contribuyen con la integración social, educativa, formativa, productiva y laboral.



Tenemos por delante el reto de disminuir el tiempo de las citas, nuestros pacientes no pueden esperar días para ser atendidos, el que requiere terapias, zapatos, prótesis, cirugías, su necesidad es para hoy, todos trabajamos con la claridad, la dedición y el entusiasmo para lograr esa necesaria meta.



Enfocados en asegurar la expansión y en mejorar el acceso, se iniciaron los servicios en el nuevo Centro de Maimón. Asimismo, se logró ampliar la cartera en 12 centros, con el inicio de 18 servicios, siete nuevos y once reactivaciones.



En el pasado año 2022, se ofreció un mayor apoyo a través de programas especiales e individualizados de asistencia en dotación de ayudas técnicas y exoneración de servicios a quienes no pueden pagarlo, significaron 38,757 exoneraciones, parciales y totales de servicios y productos. Un total de 2,672 aditamentos ortopédicos, entregados en calidad de donación, tales como sillas de ruedas, muletas, bastones y andadores, en base a donativos recibidos de Momentum Wheels for Humanity, Free Wheelchair Mission, Walkabout Foundation, Misión Propel y Wheelchair Foundation, entre otras.



En interés de llegar y dar respuesta a la población con mayor necesidad y que aún está fuera de nuestra cobertura, se reactivaron los operativos médicos y las jornadas de entregas de medicamentos y aditamentos ortopédicos, con un total de 367 jornadas organizadas por los 35 Centros de la Red, facilitándose 28,274 atenciones gratuitas, gracias a las coordinaciones locales y comunitarias, así como al apoyo y participación directa de laboratorios, farmacéuticas y ópticas, contándose además con la colaboración de instituciones nacionales e internacionales.



De las atenciones en operativos el 21.7% correspondió a servicios de rehabilitación y psicopedagogía, el 51.2% a otras especialidades médicas, estudios y procedimientos y el 27.2% la asistencia a pacientes con la entrega de medicamentos.



Un 65% de las familias que asisten a los operativos cuenta con cobertura de seguro médico, pero tienen limitantes para el acceso a medicamentos y aprovechan para realizarse las pruebas y estudios especializados por las diferencias de los copagos.



El 54.1% de las atenciones correspondieron a jornadas realizadas en localidades de la Región Sur, el 37.5% del Norte, el 2.7% del Este y el 5.7% en sectores de Santo Domingo, así como los organizados por las extensiones de Santo Domingo Este y Oeste.



La prestación de servicios a pacientes afiliados procedentes de las 19 ARS con las cuales se tienen acuerdos de prestación de servicios alcanzó 1,160,801 atenciones, que equivalen a un 82.7% del total de servicios ofrecidos por la institución, y que a su vez representó un aumento de un 7.52% respecto a la cobertura alcanzada en el año 2021, gracias a las renegociaciones e inclusiones realizadas.



En los programas académicos de las siete Escuelas Especiales se matricularon 568 estudiantes, que representan un aumento de un 8% respecto a la matrícula escolar del año 2021 y un 64% del total de estudiantes activos en el año 2019 antes de la pandemia del Covid 19, lo cual es un efecto de la incorporación gradual que se ha tenido a las clases presenciales.



En talleres y en las diferentes modalidades de Formación Laboral ingresaron 116 candidatos, de estos se logró la integración laboral de 45 candidatos, de los cuales 20 han sido contratados en empleos del mercado abierto de trabajo y 25 en una actividad productiva por cuenta propia.



Avanzamos en la introducción de mejoras en la calidad y tiempo de entrega de los productos y servicios del Laboratorio Ortopédico, se resalta la reactivación y tecnificación de las prótesis, se logró el equipamiento de 276 personas con amputaciones, número mayor que el 2019 cuando fueron 167 y mayor también que en 2021 de 128 prótesis.



En adición a las contrataciones de especialistas y las mejoras al proceso productivo, se ha priorizado el rescate de las órdenes de producción de aditamentos ortopédicos de pacientes referidos por las filiales y un seguimiento para reducir los tiempos de entrega.



Hemos logrado acortar el tiempo de entrega de calzados de dos meses a 7 días y nuestra meta es que nuestros pacientes puedan recibir los mismos, en apenas tres días. Está en su fase final la estructuración del costo de los componentes que incorpora la tecnología robótica para la producción en serie de socket para prótesis y piezas fresadas en poliuretano, lo que no sólo reducirá los tiempos de entrega de las prótesis, sino la calidad de estas.



Se continuaron reforzando los intercambios de profesionales, estudiantes y grupos de apoyo de la Misión Propel, de 2FT Prosthetics, de la Universidad de Oslo Noruega, quienes formaron parte de delegaciones que ofrecieron conferencias y talleres focalizados en las intervenciones terapéuticas y la dotación de sillas de ruedas y equipamiento de prótesis. El acuerdo con la Universidad Camilo José Cela para capacitar a nuestros terapistas en nuevas y mejores técnicas. Así como la asistencia técnica, a través de los voluntarios japoneses, asignados por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional.