Me preguntó un amigo hace unos días: ¿Qué es calidad de vida? Mi respuesta fue categórica: Eso depende. ¿Quieres viajar o tener tu propia vivienda? ¿Prefieres salir a restaurantes o comer bien todos los días? ¿Quieres tener una buena comunicación o prefieres hablar? ¿Decides comer mucho o mejor mantener tu cuerpo? ¿Tu prioridad mejor trabajar mucho para acumular dinero o tener tiempo para ti? Y así podemos hacernos miles de preguntas.



Yo trabajo cinco áreas de la vida, muy interconectadas entre sí: Las emociones, las relaciones, el tiempo, el dinero y como inciden estas cuatro en nuestro cuerpo. Un equilibrio entre ellas me da calidad de vida. Pero para lograr ese equilibrio debo mejorar cada una de esas áreas día a día.



Si quiero tener más tiempo para mí trabajo, puedo trabajar en cambiar mis métodos de lograr mis objetivos. Recortar procesos, es una opción; otra puede ser, no perfeccionar lo que no necesita ser perfecto. Hacer las tareas bien de principio a fin concentrándome en una sola es quizá lo que más me hace aprovechar mi tiempo. Productividad es lo que busco en cada acción.



Antes de buscar ganar más dinero priorizo aprender a sacarle el mayor de los provechos al que gano. Una vez dominado esto puedo dedicarme a incrementar mis ingresos para mejorar mi calidad de vida que depende de ello.



Hablar más no me hace mejor comunicador. Aprender y aplicar el pensamiento asertivo me hace lograr que sean mejores mis relaciones que decido pulir. Aunque no solo depende de mí, pero sí puedo poner de mi parte si quiero mejorarlas.



Reconocer las emociones que estoy sintiendo me puede llevar a dominar las reacciones que afloren. Sí, no se dominan las emociones (impotencia por una injusticia, por ejemplo), sino las reacciones que ellas provocan (rabia). Trabajarme para descubrir a tiempo esos disparadores es vital para mejorar mi calidad de vida.



Como vemos, si puedo trabajarme consigo lo que llamamos calidad de vida. Pero depende de cada uno de nosotros definir lo que queremos y comenzar primero a trabajar el área que más necesite ser atendida. ¿Cuál trabajarás hoy?