Cada cierto tiempo en la República Dominicana se pone en evidencia la deficiencia y fragilidad de nuestro sistema de salud, con el agravante de que en estos hechos hay pérdida de vida, por la cantidad de niños y madres que mueren por diversas razones.



En ese sentido, lamentablemente, no se puede reparar la vida, ni el daño psicológico y mental que la causa esta tragedia a las madres, padres y demás familiares por la pérdida de un recién nacido, como ocurrió recientemente.



En ese contexto, es evidente que ningún médico, ni las autoridades de los centros hospitalarios quieren, ni desean que los fallecimientos ocurran. Sin embargo, en el reciente hecho ocurrido en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, donde fallecieron aproximadamente treinta y cuatro (34) niños, debe haber algún tipo de responsabilidad, ya sea por acción u omisión.



En ese tenor, hay que esperar los resultados de las investigaciones, para que las autoridades expliquen al país qué ocurrió realmente. Por tales razones, las autoridades del Hospital, el Ministerio de Salud Pública, y el Estado dominicano de manera solidaria son responsable de resarcir los daños y trauma psicológico, moral, y emocional a los padres y familiares.



Aunque, es importante señalar que en nuestro país hay poca cultura de demandar al Estado por las fallas en el servicio público. Sin embargo, ya hay precedentes de condenas al Estado por casos como este. Partiendo del hecho, de que siempre que, por actuación u omisión de un funcionario, cuando se le ha causado un daño a una persona, son responsables las autoridades y de manera solidaria el Estado dominicano.



De igual manera, en el pasado hemos tenido casos como este, tales como: el 9 de enero de 2014 fallecieron en el Hospital San Lorenzo de Los Mina, seis (6) niños por un apagón. El 9-10-2014, en el Robert Reid Cabral murieron once (11) niños por falta de oxígeno.



En síntesis, estamos consciente que, una reparación económica no devolverá la vida de los infantes, ni la tranquilidad a sus padres y familiares. Pero, es importante las familias, accionen ante la justicia, demandando al Hospital San Lorenzo de Los Mina, a las autoridades, de este, al Ministerio de Salud Pública, y de manera solidaria al Estado, para que sirva de ejemplo y se tomen las precauciones necesarias para que hechos como este no vuelvan a ocurrir.