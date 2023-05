Email it

Hoy escribo desde Argentina, donde andamos con la delegación dominicana que está participando en el Campeonato Mundial de Fútbol Sub 20, compuesta con los elementos que exige la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA).



En un evento de esta envergadura no solo el rendimiento en el terreno de cada país es tomado en cuenta, sino también cómo está conformado el grupo que lo representa, ante una de las organizaciones deportivas más poderosas del planeta.



Los jugadores convocados, el director técnico, sus asistentes, el médico, el fisioterapeuta, el utilero y el director del proyecto de selecciones de la federación, entre otros.



Pero para la FIFA solo uno es responsable de coordinar todo, de recibir instrucciones, de mostrar los papeles en regla, de responder preguntas y ese es reconocido como el “Team Mánager”, que en esta delegación es Irving Deschamps.



Todos lo conocemos por su papel en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) como alto ejecutivo del club Atlético Vega Real, pero sobre todo por estar vinculado a la formación de la liga.



En el proceso de creación, mucho antes de que se pegara la primera patada inicial de la historia, ya Irving, junto a su padre, asistía a las asambleas para defender los colores del club serie 47 y para aportar ideas que ayudaran en aquella difícil transición de pasar desde el fútbol amateur, al profesional.



No todos entendían aquello. Recuerdo los debates muy calientes en esos temas económicos, pero eso lo trataremos en otro momento.



Para mí ha sido muy agradable ver a Irving al frente de la delegación. Él se conoce bien este país, pues estudió un año por aquí, pero además se lleva muy bien con todos.



Más allá de la satisfacción que me provoca ser testigo una vez más de como la LDF sigue teniendo cuotas importantes de responsabilidad en el desarrollo del fútbol, es ver lo acertada que fue la decisión de colocar en ese puesto alguien que mantiene en armonía un grupo de personalidades diferentes.



Ya habíamos mencionado que de los 21 jugadores convocados, 12 pertenecen a la LDF. Ahora añadimos al Team Mánager. Una vez más felicitamos a la Federación Dominicana de Fútbol por hacer las cosas bien, pero sobre todo por darle a la liga ese peso real que tiene en el progreso del fútbol.