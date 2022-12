Celebremos la escogencia de José Antonio Offerman como dirigente del año en la temporada regular del actual torneo de pelota otoño-invernal, en la premiación oficial de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom).



Al igual que en la proyección para determinar quién se quedaría con el primer lugar en la tabla de posiciones entre Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas, así mismo las opiniones estaban divididas para pronosticar con exactitud cuál dirigente sería señalado como el mejor de esa etapa.



Al final, el comandante de la tropa azul se quedó con la distinción al recibir 37 votos, mientras que José Leger, el capataz amarillo, recibió 32 sufragios.



Muchos entienden que acabar en primer lugar fue lo que más pesó en la decisión de los votantes. En mi caso creo que además de eso, debemos ver esas 34 victorias que igualaron una marca en una temporada regular de 50 partidos.



Pero hagamos un poco de historia con este hombre que al frente de esa franquicia se ha coronado dos veces como campeón.



¿Recuerda usted alguna campaña pasada en la que a Offerman le entregaran el equipo desde antes del inicio y por la temporada completa?



Si usted no lo recuerda, es porque nunca antes había sucedido. Hasta yo entré en dudas cuando reflexioné sobre el tema sin conocer cuáles eran las razones por las que un ícono de color azul no había recibido esa oportunidad.



En esta ocasión, desde el mes de marzo se ratificó a Offerman para la campaña 2022-2023, y como para callar las bocas de los que se oponían, comenzó a construir el éxito que hoy cosecha.

Una vez Epifanio Guerrero, súper scout ido a destiempo, me dijo acerca del hoy dirigente del año que lo dejaron solo en una situación en la que se encontró envuelto. Sus palabras fueron, “sus coaches no lo protegieron”



En ese momento fue apartado, pero con paciencia esperó esa oportunidad que hoy aprovecha al máximo, demostrando con creces que tiene sangre azul y que está capacitado para ser exitoso el año completo.

Al momento en que escribimos esto no podemos decir cómo terminará la temporada, pero sí podemos asegurar que José Offerman resurgió, demostrando ser todo un profesional y un hombre de esta pelota. ¡Felicidades!