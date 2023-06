Email it

Muchas personas piensan que expandir sus negocios en Estados Unidos depende de tener un visado; pero debemos recordar que con esta era virtual, muchas cosas se pueden lograr sin la necesidad de tener que pisar suelo estadounidense.



Si soy una persona emprendedora y deseo expandir mi negocio, puedo registrar una empresa en los Estados Unidos y facturar desde esta empresa. Este método empresarial es de bastante ayuda para las personas que tienen negocios digitales o que se pueden convertir en negocio digital. Si bien el Covid fue una pandemia que trajo consigo muchos sinsabores, también nos dejó ver que no estábamos siendo recursivos en muchos aspectos de nuestras vidas, como lo era en el área empresarial.



El tener una empresa en Estados Unidos permitirá a la persona acceder a muchas pasarelas de pagos y plataformas que le van a permitir al emprendedor (a) llegar a no sólo vender en República Dominicana, sino en cualquier país y de esta forma encontrar un nicho fuera de las aguas nacionales.



Lo mejor o lo importante de esto es que para registrar tu empresa en USA no debes viajar hasta este país ¿por qué esto es un tema de importancia migratoria? Porque el tener una empresa de alcance internacional definitivamente fortalecería tu caso de visa de turista que te ha sido negada varias veces.



Recordemos que la visa de turista tiene como requisito el mostrar que tienes estabilidad financiera y cosas que te atan a tu país. Si eres una persona dueña de un negocio digital que genera ingresos suficientes para sostenerte en tu país y sostener a tu familia. Asimismo, si este negocio te abre las puertas para participar en seminarios internacionales, tu capacidad y arraigo en el país estaría más que probado.

Recuerda siempre que si tienes preguntas sobre este u otro tema, te puedes contactar con nosotros a través de [email protected].