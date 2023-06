Me preguntó una participante de un taller de inteligencia emocional. La miré fijamente y le respondí categóricamente con los ojos entrecerrados: Sí.



Las alegrías no son algo que uno puede comandar, así como decirse: “Me alegraré”. Es más complejo, es una emoción, y estas son consecuencia de lo que vivimos en el momento. Y más profundo aún, de nuestra programación, que es lo que hemos vivido hasta el momento.



Sí, hemos sido programados, se llama PNL (Programación Neurolingüística). Vamos escuchando y viviendo de tal forma que queda en nuestro cerebro fijada la respuesta automática a cada situación.



Si ver a un ser querido nos alegra, ya sabes, alegría es la emoción que saltará. Nacen pensamientos (por sí solos) y sentimos felicidad. Por el contrario, hay situaciones que nos traen tristeza, impotencia y otros sentimientos. No me extenderé en ellas porque no es mi tema de hoy.



Los pensamientos se generan solos, basados en esa programación que tenemos. No podemos influirlos por mucho tiempo. Queremos estar alegres y pensamos en eventos positivos. Pronto nuestro cerebro toma el comando de los pensamientos y nos encontramos pensando en el mismo rumbo de antes.



Si deseamos estar alegres podemos inducir situaciones que nos causan alegría. Hacer esas visitas, ir a lugares específicos, comer algo que nos pone felices, por ejemplo.



No siempre será posible, pero lo podemos intentar.



¿Conoces situaciones que te causan alegría? Piensa en algunas, es más, te recomendaría ir haciendo una lista. Es hora de lograr esa situación que me causa alegría. Y alejarme voluntariamente de la que me está causando la inhibición de ellas.



Una llamada a un ser querido, a una amistad que me haga sentir alegrías, leer algo que me las causa, ver un video, etc.



También podemos ir cambiando nuestra programación. Es que algunos reaccionan de una manera muy extraña. Algo que debería darles alegrías, los lleva a preocupaciones. Están programados para no aceptar con facilidad esos momentos.



¿Qué harás en este momento para causarte alegría?