“Por sus frutos los conoceréis”

San Mateo 7,16

Luis Abinader y Leonel Fernández acumulan hechos en sus respectivos manejos que los diferencian sustancialmente frente a la larga crisis que viene padeciendo el hermano pueblo haitiano. Veamos.



1.- Ante la Asamblea General de la ONU y la Cumbre de las Américas, y en sus conversaciones privadas con jefes de estado y de gobierno y otras autoridades internacionales, Abinader ha advertido tajantemente que no hay solución dominicana a la crisis de Haití.



2.-Cumpliendo la Ley de Migración, el Gobierno ha deportado y está deportando el mayor número de inmigrantes ilegales haitianos que se haya hecho en las últimas décadas.



Ese hecho ha llevado a Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU, a emitir dos declaraciones atacando a nuestro país, la primera en noviembre, que el presidente Abinader calificó públicamente de “inaceptables e irresponsables”, y otra del canciller Roberto Álvarez advirtiendo: “la crítica situación que atraviesa Haití no podrá ser jamás obstáculo para la aplicación de nuestras leyes”.



3.-El presidente Abinader está levantando una verja inteligente para controlar inmigrantes ilegales, ha mejorado las condiciones de trabajo y de vida de nuestros soldados que defienden la frontera, y está dotando a las Fuerzas Armadas de equipos para que vigilen mejor los movimientos en la franja fronteriza.

Leonel Fernández:

1.-Hipólito Mejía dejó aprobada la Ley General de Migración, No. 285-04, pero Leonel se tomó hasta 2011, para votar su Reglamento de Aplicación, como si para RD no fuera urgente meterle mano al problema.



2.-Según encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas y FLACSO fue en el último gobierno de Leonel fue cuando se produjo el gran desbordamiento de la inmigración ilegal. Esos datos, tan reveladores de la responsabilidad del ex mandatario en la inmigración haitiana, fueron publicados precisamente por la Funglode, esa fundación de la que es dueño.



3.-Fue en 2006, gobierno de Leonel Fernández, cuando se comprometió a República Dominicana a suscribir el convenio de la Trata de Personas que tanto revuelo ha causado y que el presidente Abinader remitió al Congreso para que sea convertido en una ley a tono con la rectilínea posición de su gobierno sobre el tema.



*Wikipedia: “Por sus obras los conoceréis” es uno de los mensajes de Jesús que recoge Mateo en los Evangelios. Lo decía el Señor en el Sermón de la Montaña para distinguir a los verdaderos de los falsos profetas”.