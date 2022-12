Leonel Fernández, ¿tiene, en realidad, posibilidad de llegar otra vez al poder e inaugurar el 16 de agosto de 2024 su cuarto período en la Presidencia de República Dominicana?



La pregunta, tiene de parte del autor de este artículo- una respuesta que raya en la objetividad política.



Pero aclaro que no es­ una respuesta que algunos ácidos críticos del expresidente Fernández podrían calificar de “complaciente”.



Para calificarla de esa manera, obviamente, deben tener argumentos y no actuar a la ligera y con sesgo político.



Hay que recordar la historia. Sí, porque la historia nunca se olvida y menos cuando se trata de enfocar temas referentes a la política y a los hechos registrados en los escenarios en los que han intervenido dirigentes de las diferentes organizaciones que por “los siglos de los siglos” compitieron en las elecciones presidenciales y congresuales.



Y, además, hacer hincapié en el tiempo. En el implacable e inexorable tiempo que es -precisamente- ¡el mejor testigo de la historia!



Tengo de nuevo que citar esta máxima: “La política es la ciencia de lo posible”. Y de inmediato precisar que quien no actúe en función o apegado a ese científico planteamiento, está fracasado. Fracasado en cualquier proyecto político que tenga en su agenda.



Fernández, que a la edad de 42 años -afincado en una especial coyuntura política marcada en 1996, tras la crisis de las abortadas elecciones de mayo de 1994- llegó al solio presidencial al ser candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha sido un político exitoso.



Tan exitoso, a partir de ser por primera ocasión jefe de Estado, que ha ganado la presidencia tres veces (torneos electorales de 1996, 2004 y 2008).



En la democracia, que ha vivido el país tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, Fernández solo ha sido superado (como mandatario dominicano) por Joaquín Balaguer quien con “saltos” de procesos electorales, gobernó la nación durante cinco períodos y medio, es decir, una estancia de 22 años.



Anoten: La historia política escrita en cualquier sociedad no se borra… y no se borrará aunque lo intenten ineptos y bellacos dirigentes políticos, pero que no acaban de asimilar los certeros preceptos diseñados en la política como ciencia!



Fernández, quien por más de 30 años fue el gran líder del PLD al suceder a Juan Bosch; el 6 de octubre del 2019 fue víctima de una jugada política.



El PLD erró al seleccionar como su candidato al novato Gonzalo Castillo. La cúpula peledeísta pagó caro por tan elemental error. Los hechos no mienten.



Continuará….